Huelga en el Cibao se desarrolla sin grandes contratiempos

La huelga convocada en el Cibao por organizaciones populares se desarrollaba hoy, con los organizadores declarando su éxito y las autoridades asegurando su fracaso.

Los centros escolares público como privados suspendieron la docencia en la región del Cibao, sin embargo, una gran parte de comercios se encuentran abiertos.

Asimismo, las diversas rutas de carros de transporte público se encuentran trabajando pese a que el flujo de personas se redujo de manera muy considerable.

Denuncia de la coalición

La coalición de grupos populares de la región del Cibao denunció el apresamiento de aproximadamente 50 de sus integrantes en San Francisco de Macorís y 30 en la ciudad de Moca, en medio del llamado a huelga de esas organizaciones.

Osvaldo Brito, dirigente popular del Frente de Lucha, Unidad y Progreso (FLUP), denunció la acción de la uniformada y expresó que "estamos demandando la libertad de los compañeros detenidos en San Francisco de Macorís y que cese la represión, que no es posible seguir dando un trato de guerra a las protestas y manifestaciones cívicas y pacíficas como se están desarrollando en el Cibao".

Por otro lado, manifestó que los supermercados son un centro de fusilamiento económico y que el gobierno se ha hecho el sordo y mudo ante los reclamos comunitarios como la falta de construcción de hospitales, acueductos, caminos vecinales, aceras y contenes.

Por su parte, en su intervención, Raquel Rivera, dirigente del Movimiento Feminista Hermanas Mirabal, subrayó que el gobierno solo se ha enfocado en beneficiar a los grandes empresarios y sostuvo que "donde más ha invertido el gobierno es en la región del Cibao, pero esas inversiones no se han convertido en mejorar la calidad de vida de los hombres y mujeres del pueblo, muy por el contrario, los pequeños y medianos productores han ido a la quiebra".

Gobernadora de Santiago la califica de fracaso

La gobernadora de Santiago Rosa Santos, manifestó que por encima del llamado a huelga, los comercios se encuentran trabajando con normalidad y las población transitando en las vías públicas.

Santos indicó que la convocaría carece de sentido, ya que no tenían claras las demandas solicitadas por los dirigentes de los grupos protestantes.

En ese mismo orden, precisó que "nosotros tuvimos un encuentro con los sectores empresariales de la provincia y las autoridades el viernes y ellos no estaban de acuerdo con el paro, nos solicitaron seguridad para abrir sus negocios, porque entienden que el paro lo que trae es perdidas y no ayuda a la economía, si no hay dinero, no se solucionan los problemas".

Destacó que los movimientos populares tienen derecho a ejercer la huelga, pero que los demás ciudadanos también tienen derecho abrir sus comercios y transitar libremente por las calles.

Finalmente, al ser cuestionada sobre los altos precios de la canasta familiar, sostuvo que "sin duda que los productos de primera necesidad están un poco alto, no vamos a decir que no, pero hay razones, los productos han escaseado y al mismo tiempo expresan un cierto índice un poco alto, (no son todos)".