Tres familias se quedan en la calle luego que río arrastrara su vivienda en San Cristóbal

Por años, el barrio Las Flores en la provincia de San Cristóbal ha sido afectado por inundaciones y daños durante las lluvias en República Dominicana. Las recientes precipitaciones no han sido una excepción.

Tras las lluvias registradas en las últimas horas debido al sistema frontal que afectó al país, una vivienda colapsó alrededor de las 3:00 de la madrugada del martes, como resultado de la crecida del río Yubazo.

La vivienda estaba dividida en tres partes, donde vivía igual número de familias. Estas fueron alertadas por los residentes de la comunidad al notar el aumento del caudal del río.

Santos Guzmán Lorenzo, quien residía en una de las partes de la casa, indicó que quedó sin hogar y solo con la ropa que llevaba puesta. "Yo digo que fue Dios que nos salvó a nosotros", narró al contar cómo la vivienda se derrumbó hacia el río apenas segundos después de que salieran.

Guzmán Lorenzo explicó que decidió abandonar la casa debido a un movimiento extraño que percibió. Él y otros residentes de la zona despertaron al resto de las familias en la vivienda, quienes no se habían percatado de la situación inminente. "'Yo dije esto se está moviendo raro y salí y los demás salieron. Cuando salimos aquí afuera que miramos para allá (hacia el río) ahí mismo se volteó la casa", expresó.

El propietario de la vivienda, Manuel Cordero, mencionó que la residencia había estado en la zona durante muchos años y que no había ocurrido nada lamentable hasta ahora. Sin embargo, la construcción de un muro en el área del río había deteriorado la estructura en la parte inferior. "'No sé qué harán ahora estas personas, porque aquí han ocurrido cosas mucho más grandes que esto y la casa no se había ido", manifestó.

Los residentes en la comunidad denuncian la lentitud en la construcción del muro. Aseguran que las autoridades deben priorizar el proyecto debido a los recientes eventos de lluvias. Indicaron que las lluvias del pasado 18 de noviembre provocaron un deslizamiento de piedras y que las lluvias recientes terminaron de derribar el área afectada.

Al hablar sobre la situación, manifestaron que cada vez que llueve viven con miedo de ser arrastrados por el río. Además de la vivienda, una pared de la cancha de Las Flores también colapsó.

Los residentes solicitan al Gobierno de Luis Abinader que acuda en ayuda de la comunidad, ya que se sienten desamparados ante la situación que enfrentan durante las lluvias en la zona.