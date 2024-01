Matan hombre en Gualey tras discusión en cancha de baloncesto

Gran dolor y consternación en el sector Gualey, del Distrito Nacional, tras la muerte de un hombre de 31 años, quien recibió un disparo en la cabeza a manos de otro, luego de tener una discusión en una cancha de baloncesto, en un incidente ocurrido la noche del martes.

El fallecido fue identificado como Wilfry Rodríguez, quien recibió un disparo en la cabeza por parte de un joven llamado "Junior", quien, aunque no eran amigos, lo conocía desde hace varios años y compartían en algunas ocasiones.

Durante el incidente resultó gravemente herido un amigo del fallecido, quien lucha por su vida en el hospital Darío Contreras. También recibió un disparo en la cabeza.

La hermana del fallecido, Katherine Rodríguez, expresó que, según la información recibida, Wilfry había discutido en la cancha con Óscar Santa Ana, su agresor.

Minutos después, unos niños comenzaron a lanzar botellas y Wilfry y su amigo fueron a verificar quiénes eran, refugiándose en una vivienda. Uno de los niños es sobrino de Junior, por lo que, al ver que Wilfry lo estaba buscando, le disparó sin mediar palabras para defender al menor.

"Sin mediar palabras, no lo dejó hablar, él no dejó que mi hermano hablara, ni que se defendiera. Porque vete a las trompadas con él, porque él no era delincuente", manifestó Katherine.

Tras el incidente, Junior huyó. Las autoridades realizaron un allanamiento en su residencia, sin embargo, ya se había marchado.

Wilfry dejó cuatro hijos menores de edad, uno de ellos con apenas dos meses de nacido.

Con lágrimas, Katherine manifestó que su hermano estaba muy comprometido con sus hijos y que anoche su esposa lo estaba esperando con una cena cuando recibió la triste noticia.

Wilfry se dedicaba a la venta de ropa y también era bailarín de Alibabá.

El cuerpo de Wilfry aún se encuentra en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). Será velado en la funeraria municipal de Gualey y sepultado mañana en el cementerio Cristo Redentor.

Los familiares de Wilfry piden a las autoridades que se haga justicia y que den con el paradero del agresor para que la muerte del joven no quede impune.

Isaura Rodríguez, hermana del fallecido, describió a su hermano como un hombre atento y trabajador, por lo que espera que se haga justicia por su muerte.