Adolescente fallece por caída de hierros en el parqueo de una ferretería en Santiago

Un adolescente de 17 años falleció la mañana de este sábado después de que le cayera encima un hierro que estaba siendo cargado a un camión en una ferretería en Santiago.

El trágico hecho ocurrió mientras el fallecido, un joven identificado como Jordy, hijo de un hombre que alegadamente brinda servicios de transporte de productos como contratista de la ferretería Bellon, ubicada en la avenida Imbert, se encontraba acompañando a su padre, en el área de almacén próximo al parqueo.

La información fue confirmada a Diario Libre por un empleado de la empresa, quien prefirió mantener su identidad en reserva.

"Nadie quiere que le pase nada a nadie... pero el jovencito no era empleado de esta empresa, no, no, él estaba en el camión, él no es empleado, usted sabe que a veces los padres se llevan a sus hijos cuando están trabajando", expresó el empleado de la ferretería.

Al lugar del incidente acudieron personal del Ministerio Público, de la Policía Nacional y del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para realizar el levantamiento del cadáver.