Menor resulta con decenas de heridas tras ataque de pitbull en Azua; le dieron 306 puntos

Un adolescente resultó con decenas de heridas después de ser atacado por un perro pitbull que se le escapó a un vecino en el distrito municipal Clavellina, en la provincia Azua.

El joven de 13 años, quien recibió 306 puntos en diferentes partes de su cuerpo, se encuentra ingresado en un centro de salud del mencionado distrito municipal.

"El perro se soltó del dueño mientras él estaba en casa. El perro iba a atacar a un niño, y él fue a defenderlo y se lo tiró a la tía. Entonces, el perro se abalanzó sobre él y lo golpeó contra la pared", explicó un pariente del menor a Telenoticias.

Según se informó, el adolescente solía jugar con el perro y nunca había ocurrido algo así antes.

Además, la familia del afectado se quejó de que ha recibido poco apoyo por parte de los dueños del pitbull.

"Al principio me dieron dos mil pesos, luego mil, después 500 más, y desde entonces no han vuelto ni han dado nada más", se quejó el familiar no identificado.