Periodista denuncia agresión y detención ilegal de su padre por la Policía Nacional

La periodista del Grupo de Medios Telemicro Ruth Castillo denunció este viernes que varios agentes de la Policía Nacional irrumpieron en la casa de su padre sin una orden de arresto y lo detuvieron después de agredirlo físicamente.

El señor, cuyo nombre no reveló, fue llevado al Departamento Boca Chica E-4, localidad donde reside, pero según dijo, los encargados de esta dotación se han negado a proporcionar detalles de los hechos y no le han permitido ver a su progenitor.

"La persona que me atendió me pregunta quién soy yo, que ellos no tienen que darme ninguna explicación, que mi papá está detenido y que no se irá hasta que completen el proceso", se quejó la periodista en un video enviado a los medios.

Agregó que el agente a cargo se volvió violento ante los cuestionamientos de ella y que decidió grabarlo, pero que este le quitó su celular, lo estrelló, lo retuvo y luego fue sacada a empujones por el personal de la dotación, advirtiéndole que no tiene que ir allí a buscar información.

"Mi pregunta es, señor Guzmán Peralta: ¿hasta cuándo los ciudadanos trabajadores de la República Dominicana van a tener que soportar los abusos de los miembros de la Policía?", cuestionó Castillo indignada.

El padre de la periodista pudo grabar con su celular el momento en que los agentes acudieron a su vivienda y en el video se escucha cuando el caballero les indica que desconoce el motivo de la visita a su casa.

"¿Qué hacen en mi casa? No entiendo qué hacen aquí, nosotros somos cristianos, ¿qué hacen en mi casa?", preguntó a los agentes mientras uno de ellos daba órdenes a los demás de cubrir todo el perímetro de la residencia.

Hasta el momento la Policía no ha informado sobre la razón de la detención del señor Castillo.