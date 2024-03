Familiares de los presos en la cárcel de La Victoria acudieron este miércoles al penal en busca de información sobre sus parientes, tras el incendio ocurrido el lunes 18 de marzo que dejó 12 fallecidos.

Aunque algunos no han recibido datos al respecto, a otros les han informado que sus parientes fueron trasladados a la cárcel en la provincia La Vega, mientras que otros siguen en La Victoria.

"Gracias a Dios me dijeron que está en El Pinito de La Vega. Ahora tengo información, gracias a Dios. Me siento mucho mejor, más aliviada, porque estaba nerviosa, no dormía pensando en ello", expresó Angelita Domínguez, cuyo hijo lleva seis años preso por robo.

De su lado, Mónica de León, expresó que el sufrimiento que siente por no saber sobre su hijo solo una madre lo puede sentir. Indicó que su vástago lleva ocho años en el penal.

De León tiene dos días acudiendo a la cárcel de La Victoria tratando de obtener información sobre su pariente. Espera que en las próximas horas pueda saber algo sobre su hijo, a quien quiere ver aunque sea a través de una verja.

Ayer, las autoridades Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales informaron que habilitarían un área este miércoles en la cárcel de La Victoria para dar respuesta a los familiares de los presos.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) identificó los cadáveres de tres de los fallecidos durante el fuego. Los muertos son Esteban Paredes Flores, Francis Michael Paredes y Gerard Dervis Núñez González. Otros nueve no han podido ser identificados.