Las autoridades del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) identificaron otro de los cuerpos que permanecen en la morgue de sus instalaciones tras el incendio registrado este lunes 18 de marzo en la Penitenciaría Nacional La Victoria.

De acuerdo con la información suministrada por los familiares, el fallecido era conocido como "Chichi" y llevaba 16 años preso por homicidio. Fue identificado mediante una fotografía que confirmaba su dentadura.

Su abuela, Esperanza Tejeda, se quejó de que las autoridades no hayan actuado a tiempo y expresó su dolor al entender que este fue un incidente que se pudo haber evitado.

Manifestó que su familia es cristiana, sin embargo, lamentó que su nieto terminara en esas condiciones debido a un crimen que, según ella, fueron acciones de juventud.

"Hoy en día, los jóvenes no quieren escuchar, fue por un muerto, dicen que él mató a alguien, no sé si es verdad o no, lo que sé es que él llevaba 16 años en prisión y faltaban cuatro años para su liberación", indicó mientras espera el cuerpo de Chichi.

El cuerpo del fenecido aún no ha sido entregado a sus familiares debido a que estos están organizando la compra de un ataúd para su sepultura.

Con esto, suman cuatro los reclusos identificados por sus familiares. Las otras tres personas confirmadas son Esteban Paredes Flores, Francis Michael Paredes y Gerard Dervis Núñez González

En la morgue del Inacif permanecen nueve cadáveres los cuales no han podido ser identificados ante el estado en el que se encuentran.

Por el incendio en La Victoria resultaron muertos 13 reclusos y 11 personas heridas debido a un cortocircuito en las celdas 3 y 4.