Hijos buscan a su madre Andrea Castillo Ciprián, desaparecida desde el sábado en San José de Ocoa

La desaparición de la señora Andrea Castillo Ciprián ha dejado a sus hijos y nietos destrozados. La dama de 84 años fue vista por última vez, en horas de la mañana del sábado, en el puente del río de Ocoa, en Rancho Francisco, de San José de Ocoa, mientras pedía una bola.

"No sabemos para dónde cogió, no sabemos quién la montó, no sabemos nada, dejó el celular, dejó sus lentes, ella es cristiana, dejó la biblia", manifestó a Diario Libre, Cruz del Carmen, hija mayor de Andrea.

Explicó que la señora reside en San José de Ocoa, al lado de una de sus hijas, con quien cenó la noche del viernes luego de llegar de la iglesia, donde también tuvo una participación especial.

"Ella la llamó por la mañana y al ver que no respondía, fue a tocar y la puerta estaba junta. Ella no estaba ahí", dijo en medio del llanto y la desesperación.

Afiches con la fotografía y números de contactos de la familia han sido colocados en las diferentes terminales de San José de Ocoa, en el Distrito Nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/08/whatsapp-image-2024-04-08-at-11.32.15-am.jpeg

Mientras, sus hijos en ese municipio, en compañía con agentes de la Policía Nacional y de la Defensa Civil, han montado un operativo de búsqueda por todo el lugar y provincias aledañas.

Aseguran que doña Andrea goza de buena salud, y que su único padecimiento es la presión arterial.

"Ella sufre de la presión y mucho calor que le da, ella toma mucha agua, mi madre no puede estar sin bañarse. Yo le pido a mi padre, a Dios, que me la traiga. ¿Dónde estará ella, Dios? Mi mamá no sale sin permiso", se cuestiona sin dejar de llorar.

"Le pido a la sociedad y al país que, si tienen alguna información sobre el paradero de mi madre, que ahí están los números de teléfonos, que cualquier cosa uno les da una recompensa", pidió Juan Bautista Castillo.

Si tiene alguna información que pueda ayudar a encontrar a doña Andrea Castillo Ciprián, favor llamar a los siguientes contactos: 849 860 5311 / 849 212 6832 / 829 508 5080.