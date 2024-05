En medio de gran conmoción y llantos de familiares y amigos, fueron sepultados esta tarde en el cementerio municipal de Baitoa, Santiago, los tres hermanitos asesinados la semana pasada por su padrastro en el condado de Gwinnett, Georgia, Estados Unidos.

Con canciones y portando globos blancos, una multitud caminó casi una hora con los féretros hasta el cementerio para dar el último adiós a los hermanos, cuya trágica muerte conmocionó al país y a la comunidad donde vivían en Estados Unidos.

Los infantes Shadal Rodríguez, de 11 años, Carlos Michel Rodríguez, de 9, y Arianny Arias, de 13, fueron velados en la capilla A de la funeraria de Inavi, en el sector La Cruz de Mari López. Durante la ceremonia, familiares de los menores se reunieron para despedir a los niños. Algunos prefirieron no dar declaraciones a los medios.

Más temprano, Pedro Antonio Arias, abuelo de la víctima de 13 años, al hablar con Diario Libre sostuvo lo triste que se sentían las familias afectadas.

"Estamos muy dolidos usted sabe, estamos devastados la familia, porque él no mató a tres niños, él mató a tres familias completas, muy dolidos", manifestó el familiar.

La llegada de los cadáveres de los hermanitos se completó ayer viernes, con el arribo de Arianny Rodríguez, de 13 años, por el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), tras gestiones del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex).

Se espera que los restos del matador y suicida José Ramón Plascencia también sean repatriados para su sepultura, aunque de momento se desconocen los detalles.

Un agente de Digesett es padre de una de las víctimas

Shayan Rodríguez quien es agente de tránsito de la Digesett, es el padre de Shadal Rodriguez, de 11 años de edad.

Expresó sentirse muy dolido por la pérdida de su hija.

"Uno no está acostumbrado a vivir ese tipo de barbaridad, usted me entiende tres niños inocentes sin culpa de nada, todavía yo como que ni lo creo mientras no la vea", dijo Shayan.

Sobre el hecho trágico

El pasado miércoles 8 de mayo, las autoridades del condado de Gwinnett, en el estado de Georgia (EE.UU.), informaron sobre la muerte de los tres hermanos, quienes fueron encontrados en horas de la madrugada por herida de bala dentro de un automóvil, en el que también estaba el cadáver de un adulto masculino.

El adulto, señalado como el responsable de la muerte de los tres menores, fue identificado como José Ramón Plascencia, oriundo de Santiago de los Caballeros. Plascencia era pareja de la madre de los niños, Karina Rodríguez.