Sigue búsqueda, desde Manresa a Nigua, de empleado de Medio Ambiente

Los organismos de socorro buscan, desde Manresa hasta Nigua, en el litoral de la costa sur de Santo Domingo, al empleado del Ministerio de Medio Ambiente desaparecido desde el pasado viernes 31 de mayo.

Manuel Abreu habría salido desde su trabajo hacia el Malecón y, según narra su esposa Iliana Peguero, las cámaras de vigilancia lo captan desmontándose del vehículo y caminando rápido hacia la orilla del mar.

"Se ve en un video, que está bastante borroso, que él se desmonta del vehículo y como que lo piensa, como que amaga, pero después, al final, sale caminando rápido, como para dentro", dice la joven en evidente estado de angustia.

Contó que Abreu la llevó a su trabajo el pasado viernes y de ahí se dirigió al suyo, en el Ministerio de Medio Ambiente. Luego de no más de hora y media, el hombre salió del trabajo, por lo que ella dio la voz de alerta a una amiga dentro de la institución para proceder a buscarlo.

"Como yo sabía que él no estaba bien, que estaba pasando ya algo un poco fuera de lo normal con su situación de depresión y demás, yo me puse en alerta y fui la que di al Ministerio la voz de alerta para buscarlo", narró.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/02/whatsapp-image-2024-06-02-at-10.22.36-am.jpeg Manuel Abreu. (FUENTE EXTERNA)

Abreu dijo que desde el viernes a la fecha no han logrado encontrar ningún indicio que pueda llevarlos al paradero de su esposo. Expresó que se está "muriendo" con esta situación. "Muriéndome. Tratando de estar aquí parada, porque él sabe que era lo único que yo tenía. Éramos solamente él y yo contra el mundo... ¡Todo lo hacíamos juntos y no sé ni qué va a pasar conmigo, sea lo que sea que pase después de esto, no sé!", exclamó.

Resaltó, no obstante, el acompañamiento y mucho apoyo que ha recibido desde el primer momento del Ministerio, de la Defensa Civil y los buzos. "Claro que sí, del viernes para acá hemos estado muy acompañados".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/02/whatsapp-image-2024-06-02-at-12.40.17-pm.jpeg Iliana Peguero, esposa de Manuel Abreu, desaparecido. (KEVIN RIVAS/DIARIO LIBRE)

Por agua, mar y tierra

Axel Frómeta, del Cuerpo de Bomberos de Distrito Nacional, y Kelvinson Cáceres, de la Defensa Civil, quienes comandaban los equipos de rescate, informaron hoy que la búsqueda de Abreu se lleva a cabo por aire, mar y tierra.

Tenemos una búsqueda desde el viernes; hemos hecho una búsqueda por cuadrantes. Establecimos aquí el puesto de comando para coordinar, con el Centro de Operaciones de Emergencia para coordinar con todas las instituciones que tenemos presentes aquí", informó Frómeta.

Dijo que se ha buscado por todo el perímetro, así como en las playas de Nigua y Haina, y que este domingo se agregó una lancha de la Armada de la República Dominicana a las labores, lo que les permite adentrarse más al mar Caribe.

Cáceres, a su vez, indicó que se han involucrado a todos los comités de las áreas costeras de la zona para que se unan a la búsqueda y puedan comunicarles cualquier indicio.

En el lugar de la búsqueda también se encontraba personal de Medio Ambiente.

Emely Gil, encargada del Departamento de Atención a Emergencias del Ministerio, dijo que las operaciones de observación se realizan desde las orillas de todo el litoral costero y utilizando los drones del Sistema de Atención a Emergencias 9-1-1.

"Nos dividimos en tres equipos: un equipo ahora mismo estamos localizado en San Gregorio de Nigua, revisando las playas de San Gregorio de Nigua, otro equipo está peinando desde Manresa hasta la zona cero del Hotel Queen, y otro equipo que va desde el Hotel Queen hacia Manresa, para revisar toda la zona del litoral", señaló.