Fuego reduce a cenizas una vivienda en Hato Mayor

La señora Noemí Tavárez, residente en el sector Las Chinas, provincia Hato Mayor, perdió todo luego que un fuego consumiera su humilde vivienda la mañana de este martes.

Tavárez, quien vive con sus dos hijas, dijo que salió a buscar su celular donde su mamá, pero que cuando regresó ya la vivienda estaba prendida en fuego.

Con el rostro cabizbajo la señora se pregunta qué habría ocasionado el fuego. "Yo digo que fue que la quemaron porque no había luz, no pudo ser un cortocircuito porque no había luz y no había velas prendidas ni nada prendido", recalcó.

La señora dijo no entender cómo se enciende una casa en fuego sin energía eléctrica ni ningún otro elemento prendido.

La casa de Noemí era de madera y zinc y quedó vuelta cenizas junto sus ajuares.

El Cuerpo de Bomberos de la localidad fue responsable de apagar el siniestro que dejó en las calles a Noemí y sus dos hijas.

También, acudieron miembros del Sistema Nacional de Atención a Emergencias 9-1-1 y la Policía Nacional.

Las autoridades mantienen las investigaciones de lugar para saber lo que ocasionó el fuego.

