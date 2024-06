Son familia tres de los involucrados en asalto a sucursal del Banco Popular

Tres de los cuatro señalados por la Policía en el asalto a la sucursal de la avenida Luperón del Banco Popular el pasado lunes, son familiares.

La Policía Nacional divulgó la identidad de los cabecillas. De acuerdo con el vocero de la PN, Diego Pesqueira, Jorge Luis Estrella Arias y Richard Miguel Estrella Arias eran hermanos, mientras que Eddy Emmanuel Segura Arias, era su primo hermano.

Jorge Luis Estrella Arias, tiene 36 años de edad; su hermano, Richard Miguel (de 25) murió en un supuesto enfrentamiento con policías. Eddy Emmanuel, 26 años, se entregó el jueves a las autoridades. Mientras que Johan Eduardo Belliard Aybar, 24 años, el otro implicado también cayó abatido por agentes de la uniformada en El Hoyo del barrio Enriquillo de Herrera, Santo Domingo Oeste.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/07/asaltante-2.jpg Eddy Emmanuel Segura, uno de los implicados. (SAMIL MATEO DOMINICI)

El cuerpo del orden informó que Belliard Aybar era hermano de Heriberto Belliard Aybar, alias "Pichón" y quien fue ultimado en 2023, por la Policía al enfrentar a sus agentes.

Era buscado por varios hechos delictivos y por pertenecer a la nombrada banda de delincuentes "Los Rabia", quienes fueron señalados como los responsables de atracar a la farmacia GBC, ubicada en el kilómetro 17 de la autopista Duarte.

"Estoy arrepentido"

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/07/asaltante-3.jpg Jorge Luis Estrella Arias se entregó a las autoridades por el asalto al Banco Popular. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

"Estoy arrepentido, le dije a mi hermano que se entregara de un inicio, que no estábamos de acuerdo con eso, le dije que yo soy parte de la policía también, me siento muy arrepentido, no quería estar envuelto en eso, yo soy una persona pública, hicieron unos artefactos explosivos de mentira, el joven que murió primero (Johan Eduardo Belliard Aybar), le dije a mi hermano: entrégate, ya que eso nos va a traer muchos problemas", fueron las palabras de Jorge Luis Estrella Arias cuando fue llevado al Palacio de la Policía Nacional, luego de entregarse en Punta Cana.

El joven actor y modelo señaló que su hermano lo convenció para cometer el asalto, porque "queríamos ayudar a la familia porque estábamos pasando por una situación económica".

Dijo que Richard Miguel Estrella Arias fue la persona que guardó el dinero.

Expareja habla del caso

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/07/expareja-asaltante.jpg Nancy Henríquez, expareja de Jorge Luis Estrella. (SAMIL MATEO)

Nancy Henríquez, expareja de Jorge Luis Estrella, aseguró que desconocía los problemas económicos que tenía el padre de uno de sus hijos.

Visiblemente afectada, mientras llegaba al Palacio de la Policía Nacional, donde Jorge Luis fue trasladado este viernes luego de entregarse, expresó que como todo el mundo, tenía problemas económicos, "pero no entiendo cuál sería el problema grave".

Henríquez contó que vio a su expareja el lunes y no volvió a saber de él hasta esta mañana. Dijo que aunque no vivían juntos mantienen una buena comunicación.

El abogado Waldo Paulino, que llegó con Nancy Henríquez, comentó que van a esperar que la policía haga el procedimiento debido para que el Ministerio Público solicite la medida de coerción correspondiente.

Las informaciones hasta el momento establecen que solo estas personas están involucradas en el asalto, donde se sustrajeron RD$1,600,000.