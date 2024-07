Protestan frente al Palacio Nacional contra jurisdicción especial para los militares en Código Penal

Los manifestantes dijeron que estarán atentos para no permitir retrocesos en el nuevo Código Penal. ( KEVIN RIVAS )

Diversas organizaciones sociales y comunitarias que se han agrupado en el Foro Ciudadano, la Coordinadora Popular Nacional y la Coalición por la Vida y los Derechos de las Mujeres, así como decenas de ciudadanos independiente se concentraron este miércoles frente al Palacio Nacional para demandar al presidente Luis Abinader que impulse un Código Penal que combata la impunidad y proteja los derechos de las personas.

"Esta propuesta actual de Código Penal se caracteriza por violar los derechos de la mujer, por ser un código misógino, violador de los derechos de los niños y niñas y que promueve el autoritarismo, con esto de la creación de una jurisdicción especial para los militares, cuando sabemos que hace más de cien años esto fue eliminado en gran parte del mundo", planteó la coordinadora de la 'Coalición Ciudadana Cambiemos', Silvia Soto.

Expresó que la jurisdicción especial para los militares fue creada para garantizar la impunidad y los actos de abusos que cometían estos efectivos.

"A través de este tribunal militar que se quiere aprobar en el nuevo Código Penal, también se violan los derechos de las mujeres, porque no es verdad que en esta jurisdicción especial se le van a reconocer los derechos a las mujeres en casos de acoso o violación", señaló Soto.

Agregó: "Los superiores cometen abusos contra los subalternos históricamente y no pasa nada, imaginen que se aprueben beneficios. En muchos casos graves solo hay dos años de penalidad".

Consideró que el Código Penal actual, en más de 100 artículos es más avanzado que el que se está proponiendo en el Congreso.

Sobre las tres causales, argumentó que este no es un tema en este momento, sino, que hay muchos más problemas plasmados en el nuevo proyecto de ley de Código Penal que reposa en el Congreso Nacional.

El proyecto de nuevo Código Penal ya fue aprobado en el Senado de la República y pasó una sanción en la Cámara de Diputados. La Cámara Baja también está estudiando la pieza y hoy aprobó un informe de gestión.

El presidente Luis Abinader manifestó que la pieza debe esperar, porque entiende que debe estudiarse y consensuarse más. El mandatario expresó el lunes en LA Semanal, que en la reunión de la Mesa de Tarea Conjunta, celebrada ese día, se planteó la preocupación sobre artículos del proyecto que afectan la seguridad ciudadana y el combate a la delincuencia.

Quieren un mejor código

En un documento leído durante la manifestación establecieron: "Por más de 25 años, diversos sectores de la sociedad han elevado sus voces por un Código Penal que proteja derechos y enfrente la corrupción y la delincuencia de manera efectiva".

"Un mejor código que combata la impunidad, contribuya a eliminar toda forma de violencia, fortalezca nuestra democracia y avance en construir una cultura de paz", abogaron.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/24/whatsapp-image-2024-07-24-at-6.40.54-pm.jpeg Protesta contra el Código Penal frente al Palacio Nacional. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/24/whatsapp-image-2024-07-24-at-6.40.52-pm.jpeg Protesta contra el Código Penal frente al Palacio Nacional. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/24/whatsapp-image-2024-07-24-at-6.40.48-pm--1.jpeg Protesta contra el Código Penal frente al Palacio Nacional. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/24/whatsapp-image-2024-07-24-at-6.40.48-pm.jpeg Protesta contra el Código Penal frente al Palacio Nacional. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/24/whatsapp-image-2024-07-24-at-6.40.47-pm.jpeg Protesta contra el Código Penal frente al Palacio Nacional. (KEVIN RIVAS)

Plantearon que frente a un nuevo intento de desconocer los anhelos de la sociedad dominicana de un Código Penal a la altura de los tiempos, la ciudadanía y las organizaciones sociales han elevado su voz para "torcer el brazo" a quienes pretendían imponer una pieza legislativa que califican de "nefasta y como un retroceso para el país", al referirse al proyecto aprobado por el Senado y en discusión en la Cámara de Diputados.

"Señor presidente Luis Abinader, jefe de Estado y principal líder del PRM, y toda la dirigencia de su partido, el cual por primera vez tendrá mayoría calificada en el Congreso Nacional, es momento de asumir los compromisos que hicieron con el pueblo dominicano y garantizar un Código Penal que cuide a la niñez, proteja la vida y la salud de las mujeres, enfrente la discriminación, no ponga trabas para perseguir la corrupción y no otorgue un trato especial a las iglesias y militares. El país está observando", indicaron durante la concentración.

Afirmaron que la ciudadanía articulada mantendrá los ojos abiertos y no permitirá retrocesos ni en esta ni en ninguna otra reforma que pueda afectar la vida de todos los dominicanos.