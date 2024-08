Así fue como la Policía desarticuló una red de tráfico sexual en Verón

"Estaba trabajando en un hotel. Los clientes me llamaron a eso de las 12:00 a.m. Les había dado un servicio dos días antes. Los había llevado a la discoteca Infiniti. Ellos son de nacionalidad americana. Los llevé hasta allí (La Mansión) y me quedé esperando. Uno de ellos salió y dijo que no le gustaba el lugar porque era casado y se sentó conmigo en la guagua. Al pasar una hora, fui a buscar a los demás compañeros de él y fue entonces cuando llegó la policía".