Con profundo dolor y entre lágrimas, Minerva Ferrer Guzmán, madre del segundo teniente de la Policía Nacional Ramón Antonio Cabrera Ferrer, de 36 años, exigió justicia por la muerte de su hijo, quien fue baleado ayer lunes por desconocidos en el sector María Auxiliadora.

Los hechos ocurrieron en la calle Juan Evangelista Jiménez del referido sector, mientras Cabrera Ferrer se encontraba fuera de servicio.

De acuerdo con el relato de su madre, el oficial fue atacado mientras se disponía a recoger a sus hijos en una escuela del sector. Según ella, los atacantes actuaron sin mediar palabra, disparándole por la espalda.

"Era mi único hijo varón, y ahora me lo han arrebatado. Esa muerte me tiene sin vida, la vida mía se me fue”, expresó desconsolada.

Una joven familiar del fallecido, que solo se identificó como su prima, dijo que creció junto a Cabrera Ferrer y que este siempre se destacó por ser una persona honesta, respetuosa y trabajadora. “Él era dedicado a su mamá, sus hermanas y su familia en general. Un ser humano increíble de verdad”, agregó.

"Espero que las autoridades trabajen con la mayor brevedad posible en este caso. Mi hijo era un hombre cristiano, padre de tres hijos, trabajador y honesto. No era un delincuente" Minerva Ferrer Guzmán Madre de policía ultimado “

José Guerrero, primo de la víctima, también pidió esclarecer el caso.

“Era un hombre de familia, profesional, trabajador, honrado y cristiano, y lo mataron. Espero que esos malhechores sean apresados”, expresó consternado.

Dos profesiones

Minerva Ferrer destacó las cualidades de su hijo, quien, además de servir en la Policía Nacional, ejercía como ingeniero civil.

“Él construía casas, trabajaba con honradez y dedicación”, expresó.

Cuestionó la seguridad del país y clamó por una respuesta precisa de las autoridades. “¿Díganme, dónde está la seguridad de este país? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir? No vamos a poder salir. Exijo justicia para que la muerte de mi hijo no quede impune”, declaró.

Además, lamentó las muertes de otros miembros de la Policía al exclamar: “Que se haga justicia, porque aquí hace mucho que están matando a muchos oficiales ”.

Los restos de Cabrera Ferrer serán velados este miércoles en la funeraria Blandino, ubicada en la avenida Abraham Lincoln, Distrito Nacional.

Investigación del caso

La Policía Nacional informó que se encuentra investigando el caso para identificar y capturar a los responsables del crimen.

El vocero de la Policía, Diego Pesqueira, declaró ayer lunes que varios equipos de la Dirección Central de Investigaciones Criminales, en coordinación con el Ministerio Público, están trabajando en la localización de los responsables de la muerte del segundo teniente Ramón Antonio Cabrera Ferrer.

Según Pesqueira, los agentes acudieron a la escena del crimen para recopilar evidencias, incluyendo grabaciones de cámaras de seguridad, y procesar toda la información disponible con el objetivo de esclarecer el caso.

Indicó que varias personas de interés han sido entrevistadas como parte del proceso investigativo, mientras se busca identificar y apresar a los responsables.