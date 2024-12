Hombre rocía gasolina y prende fuego a su expareja en Santiago de los Caballeros

En Matanzas de Santiago, una mujer identificada como Angelina Rodríguez sufrió graves quemaduras y heridas tras ser atacada por su expareja, Manuel Rafael Hernández, quien le roció gasolina y le prendió fuego luego de que ella rechazara reconciliarse con él.

El ataque ocurrió la madrugada de este jueves mientras la víctima estaba acostada en la vivienda que compartían hasta hace poco.

Rodríguez tiene quemaduras en varias partes de su cuerpo, pero se encuentra estable tras ser atendida y dada de alta en el hospital general José María Cabral y Báez, según reportaron las autoridades médicas.

En medio de su recuperación, la víctima compartió detalles del ataque durante una entrevista con medios de comunicación.

"Tengo de prueba toda la gasolina y los fósforos. Es un hombre muy malo, muy malo. Después que me prendió fuego, me dio con el colín. Es violento. Y la gasolina está ahí, la que me echó, todavía. Su nombre es Rafael Hernández y trabaja en la zona franca, seguro para Constanza se lo llevó la mamá", explicó Rodríguez.

El victimario también la habría amenazado con volver para completar el objetivo de quitarle la vida.

"Él hizo eso porque ella estaba sola... ellos estaban separados, él llegó de sorpresa fue con un galón de gasolina y se la tiró de repente", dijo otra mujer que acompañaba a Angelina al ser entrevistada por miembros de la prensa.

Entre lágrimas, Angelina agregó: "Yo temo por mi vida y la de mi niña porque estamos solas, aquí todavía por un milagro de Dios, porque mire todos los bendajes que tengo. No puedo ni comer, tiene que estar preso".

Tras cometer el hecho, Hernández huyó, y la Policía Nacional ha activado una búsqueda para dar con su paradero.

Es la tercer ataque a una mujer en los últimos días por parte de sus exparejas. Otras dos ya no están para contarlo.