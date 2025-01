Viuda de comerciante que habría sido asesinado por "Yanepa" abandona sector por temor a represalias

A una semana de la muerte del colmadero Guillermo Núñez de la Cruz, presuntamente a manos de Andrés de los Santos, alias "Yanepa", la esposa del occiso, por temor a represalias, emprendió la huida tras el hecho, ocurrido en el kilómetro 20 de la carretera Villa Mella-Yamasá.

De acuerdo a lo explicado por comunitarios, "Yanepa", quien está prófugo y es señalado por la muerte de al menos cinco personas en lo que va de año, llegó al negocio de Núñez, quien le dijo que la Policía Nacional lo estaba buscando por la comisión de varios delitos.

Agregan que de los Santos asumió que la víctima lo había denunciado previamente ante las autoridades y le propinó varios disparos, dejándolo sin vida. Ante esta situación, Deyaniris, la esposa del occiso, abandonó la zona con rumbo desconocido, y ni siquiera su madre sabe dónde está

"Ella no me llama porque cree que me van a interceptar o me van a quitar el teléfono para saber la dirección donde ella está", dijo la madre, cuyo nombre se omite, mientras recogía todos los enseres del hogar de su hija ubicado en la parte trasera del colmado y los acomodaba en un camión.

En el sector Los Rieles, del kilómetro 20, las casas y negocios siguen cerrados. Mucha gente ha decidido abandonar la zona y otros han dicho que no le abren las puertas a nadie.

En este sector, que se caracterizaba por su dinamismo, hasta las escuelas han cerrado en la última semana. En las noches el panorama tenso y de terror aumenta, por miedo a que Yanepa aparezca y tome represalias con algún residente.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/25/25012025---comunidad-del-km.-20-de-la-aut.-samana----matias-boncosky10.jpg Agentes policiales custodian colmado para evitar que sea saqueado tras la muerte de su propietario. (MATÍAS BONCOSKY)

La Policía dobla esfuerzo

De acuerdo con Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, la entidad tiene a más de 20 de sus hombres trabajando en el lugar. Frente al colmado de la víctima hay apostada una unidad, según comprobó Diario Libre.

"Alrededor de ocho personas están detenidas, incluyendo a Ponguita y Leandro, dos miembros de la banda de Yanepa", planteó Pesqueira.

Rafaelito Valera Frías (a) Ponguita, de 18 años, fue apresado por agentes de la Subdirección Regional de Investigación (Dicrim), el pasado 22 de enero y un día después fue apresado también Leandro Carmona, componente de la organización criminal.