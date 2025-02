Familiares de mujer que murió de un infarto tras ser asaltada claman justicia

La muerte de Germania Ivelisse de León Hilario, de 51 años, ha dejado a su familia sumida en el dolor y la indignación. La mujer, quien trabajaba en el ayuntamiento de Santiago, falleció el miércoles tras sufrir un infarto luego de ser víctima de un asalto a mano armada en el sector Hoya del Caimito.

De acuerdo con su esposo, José Roberto Silverio, Germania se dirigía a su casa después de acompañar a una amiga a una cita médica y fue cuando un motociclista le arrebató su celular.

La impresión por el asalto le provocó un malestar inmediato, y, aunque intentaron auxiliarla, no resistió y perdió la vida mientras recibía atención médica.

"Ella salió a trabajar como todos los días. Un motorista le arrebató el celular y ella intentó reaccionar, pero comenzó a vomitar. Cuando llegó al ayuntamiento, sufrió un ataque fulminante. Mi esposa no tenía ninguna enfermedad, esto no debió pasar", expresó Silverio con impotencia.

En la residencia de la fallecida, un retrato y varios velones conforman un pequeño altar en su memoria. Sus familiares, devastados, claman por justicia y mayor seguridad en la zona.

"Yo quiero justicia, que lo busquen donde sea, porque me quitaron a mi mujer, una mujer buena. Si él no le arrebata el celular, ella habría llegado bien a casa. No es solo ella, por ahí atracan mucho y la Policía no hace su trabajo", agregó su esposo.

Su madre, Socorro Esperanza Hilario, apenas pudo pronunciar palabras entre sollozos.

"Ayúdennos para que se haga justicia. No puedo vivir así, me hace mucha falta mi niña." Socorro Esperanza Hilario Madre de la fallecida “

Una de sus hermanas intentó hablar con la prensa, pero el dolor le impidió articular palabras.

La Policía Nacional ha informado que se encuentra revisando cámaras de seguridad y levantando evidencias en la zona donde ocurrió el atraco, con el objetivo de identificar y capturar al responsable.

Mientras tanto, la comunidad sigue consternada y exige medidas concretas contra la delincuencia que azota el sector.