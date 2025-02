Melissa Tadina Cabrera Abinader denunció en Santiago que su expareja, José Alejandro Jiménez McDougal, la persigue, la ha agredido físicamente y le instaló un GPS en su vehículo para vigilar sus movimientos.

La mujer aseguró que teme por su vida y que sus hijos también sufren maltratos por parte de su padre.

"El día de ayer vine a denunciar a mi exesposo, porque tiene una persecución bastante grande e intensa conmigo. Desde el 14 de diciembre ya no estamos juntos, y a cada sitio que voy, me lo encuentro. Yo temo por mi vida", declaró Cabrera Abinader.

Según su testimonio, el 14 de diciembre fue víctima de una agresión física por parte de Jiménez McDougal. "Me arrastró y tengo la pierna toda rapillada. No sé si tienen las fotografías de las heridas que él me causó", agregó.

Orden de arresto y preocupación por la respuesta de las autoridades

La Fiscalía de Santiago, a través de la fiscal Leomaris Payamps, emitió una orden de atención policial en la que solicita a las autoridades responder a cualquier llamado de auxilio de Cabrera Abinader y, en caso de una nueva agresión, proceder con la detención inmediata del denunciado.

Sin embargo, la víctima expresó su frustración ante la falta de acción.

"No siento el apoyo del departamento de Violencia de Género. Los niños le tienen muchísimo miedo porque los maltrata, les ha dado una buena pela. Los tengo en manos de psicólogos y psiquiatras", afirmó.

El abogado de la víctima, Russel Aracena, manifestó su preocupación por los obstáculos que enfrentan las denunciantes en estos procesos. "Nos llama mucho la atención que nuestra víctima llega aquí y encuentra estas dificultades", señaló.

Llamado de alerta

Cabrera Abinader advirtió sobre el riesgo que corre y recordó los recientes casos de feminicidio en el país.

"Ayer mataron a una muchacha, una profesora. ¿Qué me dice a mí que él no me puede matar?", cuestionó.