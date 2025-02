Con voz entrecortada y al borde de las lágrimas, Isidra Peralta, madre del taxista desaparecido en Moca desde el 22 de enero, clama desesperadamente por respuestas.

Tras la desaparición de Alfred Joel Fernández, de 33 años de edad, la angustia se ha convertido en su compañera constante, narró a Diario Libre.

"Yo me mantengo siempre llamándolos y me dicen que están trabajando fuertemente. Pero yo necesito que mi hijo aparezca. Esto me está matando. Yo necesito que aparezca", dijo la señora sobre las autoridades.

Alfred salió a realizar un servicio de taxi alrededor de las 11:30 de la noche y media hora más tarde le envió un mensaje de texto alarmante a su madre: "Me escribió que estaba en peligro y necesitaba ayuda".

Una búsqueda incansable

Desde entonces, no ha tenido más noticias de él. Al día siguiente, su vehículo fue encontrado abandonado en una localidad de Santiago, sin rastros de su paradero.

Desde la noche del 22 de enero, cuando Alfred salió a hacer un servicio de taxi y no regresó, su familia ha agotado todos los recursos para encontrarlo.

"Yo le mando un mensaje a ellos, los secuestradores, que por favor, si ellos no se quieren entregar que me hagan saber dónde está él. Porque a mí lo que me interesa es saber dónde está Alfred", expresó la madre con profunda desesperación.

Según Isidra, su hijo de 33 años, no solía salir de noche y llevaba una vida honrada y trabajadora.

Explicó que son ciudadanos estadounidenses y estaban recién llegados a República Dominicana con fines de que Alfred le pusiera el divorcio a su pareja.

"Él trabajaba y a las 4:00 de la tarde ya estaba en casa. No necesitaba ni trabajar porque vinimos de Estados Unidos y yo siempre tenía su dinerito, pero él es un muchacho demasiado trabajador", agregó.

Una mujer identificada, pero aún no apresada

Las autoridades han identificado a una mujer como la persona que solicitó el servicio de taxi la noche de la desaparición de Alfred.

Sin embargo, hasta el momento no ha sido apresada ni se ha confirmado su vinculación directa con el caso. Se trata de Clara Inés Sánchez, quien se encuentra prófuga.

"Ya está en conocimiento público que tienen identificada a una mujer sospechosa, pero ella aún no ha sido detenida. Yo le mando un mensaje a ella: que se entregue, que por el amor de Dios se entregue. Yo lo único que quiero saber es dónde está Alfred", imploró la madre.

Recompensa

La madre de Alfred no pierde la esperanza de hallarlo y hace un llamado a la sociedad y a las autoridades, incluyendo al presidente de la República, para que ordene que se intensifiquen la búsqueda.

"Vivo porque ya hacen 16 días, señores, que está desaparecido. Yo no encuentro dónde buscarlo", dijo.

Asimismo, anunció que está dispuesta a ofrecer una recompensa a cualquier persona que pueda brindar información veraz sobre el paradero de su hijo o de la mujer que lo llamó aquella noche.

"Por favor, al 829-395-6441, ese es mi teléfono. Yo doy una recompensa a cualquier persona que me de información sobre él o sobre la muchacha que lo llamó. Ayúdenme, pueblo dominicano, ayúdenme, que yo lo necesito para poder seguir viviendo, porque hasta que no sepa dónde está mi hijo, yo no voy a vivir en paz", concluyó.

La Policía Nacional y la Fiscalía de Moca continúan con las investigaciones y hacen un llamado a la ciudadanía para que colabore con cualquier dato que pueda ayudar a esclarecer este caso.