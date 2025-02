Dos amigos fueron a buscar a su casa a joven de 14 años encontrado muerto en un río

La madre del adolescente Wilmer Rafael Paulino , cuyo cadáver fue encontrado en el arroyo Lebrón, en Pedro Brand el martes, manifestó que su hijo había salido con dos amigos que fueron a buscarlo a su casa el día de su desaparición.

"Él (Wilmer) estaba sentado en la casa comiendo y los amiguitos fueron, y yo estaba con un ropero lavando", manifestó Marly Paulino, progenitora del joven fallecido.

Agregó que luego uno de los amigos regresó nervioso y no supo dar una explicación clara de lo sucedido.

"Cuando yo veo al muchachito que viene sin mi hijo le pregunto: tu andabas con Wilmer, ¿dónde me lo dejaste? Y yo veo al muchachito nervioso y me dice pero Wilmer se fue con un amiguito para donde mi mamá y yo salí para donde mi mamá a buscar mi muchacho, a mí me dieron las 4:00 de la mañana buscando"" Mary Paulino Madre del adolescente Wilmer Rafael Paulino “

También el padre del adolescente, el señor Rafael Abreu, dijo que los amigos con los que había salido su hijo les dieron "varias versiones" que no entendieron.

Wilmer Rafael Paulino, de 14 años, había sido visto por última vez el pasado domingo 16 de febrero.

La madre del jovencito indicó que el arroyo Lebrón queda cerca de su casa, próximo a la escuela, en Los Alcarrizos.