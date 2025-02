Madre de Yondelvi Guevara exige justicia tras confirmarse identidad de osamentas

La incertidumbre y el dolor han marcado la vida de María Minerva Gabriel desde el 23 de octubre de 2023, día en que su hijo, Yondelvi Guevara, desapareció sin dejar rastro.

Durante casi un año, familiares, amigos y autoridades realizaron constantes búsquedas en la zona con la esperanza de encontrar a Yondelvi con vida.

Sin embargo, el 11 de octubre de 2024, finalmente se hallaron restos en una alcantarilla ubicada a unos 500 metros de su residencia, en el sector Alto de Piedra, en Salcedo.

El hallazgo generó conmoción en la comunidad, que desde el primer día exigió respuestas y una investigación exhaustiva sobre su desaparición y muerte.

La Fiscalía de Salcedo confirmó esta semana que los estudios de ADN realizados a las osamentas corresponden al adolescente de 14 años.

Diario Libre visitó la comunidad de Alto de Piedra, en Salcedo, donde la madre de Yondelvi alzó su voz para exigir justicia y denunciar la falta de investigación por parte de las autoridades.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/22/whatsapp-image-2025-02-22-at-5.11.01-pm.jpeg Durante casi un año, familiares, amigos y autoridades realizaron constantes búsquedas en la zona con la esperanza de encontrar a Yondelvi con vida. ( CÉSAR JIMÉNEZ ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/22/whatsapp-image-2025-02-22-at-5.11.01-pm--1.jpeg Sin embargo, el 11 de octubre de 2024, finalmente se hallaron restos en una alcantarilla ubicada a unos 500 metros de su residencia, en el sector Alto de Piedra, en Salcedo. ( CÉSAR JIMÉNEZ )

"Yo fui donde Zoila González (fiscal titular de la provincia). Ella me dijo que sí, que esas osamentas eran de mi hijo, pero que no me podía dar un papel todavía. Me prometió entregármelo entre martes y miércoles. Yo le dije que, si no me lo daban el miércoles, el jueves yo iba a buscarlo", expresó la madre, entre lágrimas y desesperación.

La familia sigue sin respuestas claras sobre lo que ocurrió con Yondelvi y cuestiona la falta de diligencia por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional.

"La Policía no hizo nada, ni siquiera revisó las cámaras de seguridad de la casa. Ahora quieren cerrar el caso echándole la culpa a mí y a mi marido, pero yo lo que quiero es justicia", agregó María Minerva Gabriel.

Sobre la noche en que desapareció su hijo, recordó que él cenó en casa y se acostó a dormir, pero al amanecer ya no estaba. "Yo no sé a qué hora salió, pero sé que no fue por la puerta principal porque tenemos cámaras y nadie lo vio salir", relató.

Lo que dice la fiscal

La fiscal Zoila González declaró vía telefónica que aún no cuenta con el informe final de la necropsia.

"No tengo realmente el informe final de la necropsia, por eso no he dado ningún tipo de declaración. Supongo que la semana que viene me lo van a entregar. Cuando tenga el informe de la necropsia de la osamenta, entonces comenzaremos a dar el giro porque la investigación así lo amerita", dijo la fiscal sobre el caso.

Mientras tanto, la abuela de Yondelvi, también afectada por la tragedia, ha expresado que se investigue a quien se tenga que investigar, pero que se debe llegar hasta las últimas consecuencias.

La causa de muerte, según indica el acta de defunción a la que tuvo acceso este medio, es un trauma contuso en la región occipital izquierda, lo que corresponde a un golpe con un objeto duro en la parte izquierda de la cabeza o el cráneo.

El caso de Yondelvi Guevara ha generado indignación en todo el pueblo de Salcedo, donde la familia insiste en que la verdad debe salir a la luz y que su muerte no quede impune.

