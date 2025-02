Lisett Miguelina Reyes, madre de Clara Inés Sánchez, principal sospechosa de la desaparición del taxista Alfred Joel Fernández en Moca, provincia Espaillat, ha denunciado haber sido víctima de maltrato y acoso por parte de las autoridades dominicanas.

Reyes, quien regresó voluntariamente desde Estados Unidos para colaborar con la investigación, afirmó que ha sido detenida en dos ocasiones sin pruebas en su contra y que le han confiscado sus documentos personales sin justificación legal. "Tienen mi laptop, mi celular, mi pasaporte, residencia estadounidense y el social security", declaró.

"Me han tratado de manera irrespetuosa. Siento que hay una persecución en mi contra y un acoso hacia mi persona. Ya me han apresado dos veces y yo no tengo ninguna vinculación con la desaparición del taxista", agregó Reyes.

La mujer relató que, para obtener su liberación tras una detención de 48 horas, se le exigió entregar sus documentos de residencia en Estados Unidos, los cuales, hasta la fecha, no le han sido devueltos.

"Ellos no tienen nada en mi contra, pero siguen presionándome y quieren involucrarme en este caso", expresó.

El abogado de Lisett Miguelina Reyes, Manuel Almanzar, calificó de irregular la retención de los documentos y advirtió que recurrirán a mecanismos legales si las autoridades no los devuelven.

"No hay ninguna orden judicial que justifique la retención de esos documentos, por lo que exigimos su inmediata devolución", declaró Manuel Almanzar.

Mientras continúa la investigación sobre la desaparición de Fernández, la Policía Nacional ha identificado a un nuevo sospechoso: Ángel Pascual García Vásquez, alias "Ángel Capucha". Según informes policiales, García Vásquez fungía como "jefe de sicarios" de una red de narcotráfico desmantelada parcialmente en 2023 durante la Operación Halcón IV.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/22/whatsapp-image-2025-02-22-at-1.49.20-pm--1.jpeg El abogado de Reyes, Manuel Almanzar. (CÉSAR JIMÉNEZ)

Las autoridades han intensificado la búsqueda de García Vásquez, a quien consideran altamente peligroso y armado.

Otros sospechosos identificados

Además de Clara Inés Sánchez y Ángel Pascual García Vásquez, alias "Ángel Capucha", la Policía Nacional ha identificado a otros dos sospechosos en la desaparición del taxista Alfred Joel Fernández:

Juan Manuel Lantigua Veras, conocido como "Salcochao", quien enfrenta cargos por asociación de malhechores y robo en la vía pública con uso de armas visibles.

Julio José Vargas Díaz, alias "Ñacoña" o "Bulin", quien también está acusado de asociación de malhechores y robo en la vía pública con uso de armas visibles.

Las autoridades consideran a estos individuos peligrosos y fuertemente armados.

La investigación sigue en curso y las autoridades piden a la ciudadanía cualquier información que pueda ayudar a localizar a los sospechosos y esclarecer el paradero de Alfred Joel Fernández.