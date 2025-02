Un trágico suceso ocurrido en la madrugada de este domingo en el sector Cienfuegos, de esta ciudad de Santiago, cobró la vida de José Miguel Peralta Peralta, un obrero de 28 años que laboraba en la construcción del monorriel.

El incidente, registrado en las proximidades de una metalera, habría sido desencadenado por una discusión tras el roce de dos vehículos y, según versiones de sus familiares, terminó con la intervención de un grupo armado.

De acuerdo con testimonios de allegados, la agresión ocurrió en horas de la madrugada de hoy.

"A las cuatro de la mañana me llamaron; según nos contaron, le dieron un botellazo primero y después le dispararon tres veces", expresó Ramón Antonio Peralta, un familiar, quien relató la consternación que ha generado el hecho.

"La vida no regresará"

"Con cárcel no se paga lo que han hecho porque su vida no regresará, pero en manos de la justicia ya ellos no podrán quitarle la vida a otra persona."

Asimismo, testigos afirman que, tras la agresión inicial, uno de los implicados sacó un arma y disparó contra Peralta Peralta. "Luego había alguien de ellos que estaba armado y, con una pistola, le dio tres tiros", señalaron.

Por el momento, la Policía Nacional solo ha informado que el caso está bajo investigación. Mientras tanto, los familiares de la víctima permanecen en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) de Santiago, a la espera de los resultados de la autopsia que determinará con precisión la causa de su muerte.

José Miguel Peralta Peralta es recordado por sus seres queridos como un joven trabajador y de buena conducta. "Era un muchacho honrado, trabajador y serio", expresaron, resaltando su compromiso con el trabajo y la comunidad.

Las autoridades han exhortado a cualquier persona con información sobre el caso a colaborar con la investigación, mientras la comunidad de Santiago Oeste, especialmente Cienfuegos, se mantiene consternada por este hecho.