Dueño del vehículo aplastado por un árbol en Piantini: "Gracias a Dios, no me pasó nada"

El conductor no se encontraba dentro del vehículo aplastado por un árbol en Piantini. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

El dueño del vehículo aplastado por un árbol que cayó en la calle José Amado Soler esquina calle El Retiro, en el sector Piantini, Distrito Nacional, expresó su agradecimiento al no encontrarse dentro del automóvil cuando ocurrió el incidente.

"Gracias a Dios, no me pasó nada. Al momento de caerle el árbol al carro, no estaba en él", declaró Sandel Sosa a Diario Libre.

Sosa indicó que había dejado su vehículo estacionado justamente en la acera, siendo el único de los afectados que se encontraba más cerca del árbol.

"De los tres vehículos, el mío fue el que resultó más dañado. Yo lo dejé parqueado ahí, en la acera del árbol", explicó.

El árbol, de gran tamaño, colapsó como consecuencia de la demolición de una vivienda en la acera de la referida calle, en el solar donde se construirá un edificio de apartamentos. Tres vehículos, el de Sosa fue aplastado completamente.

El conductor comentó que se comunicó con el ingeniero a cargo de la obra para discutir los daños a su vehículo.

"Hablé con el ingeniero de la obra para saber quién me va a pagar por los daños causados a mi vehículo", declaró.

El Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional retiró los troncos y ramas que ocupaban todo el ancho de la calle y procedió a cortar las gruesas ramas y el tronco con varias sierras eléctricas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/26/6aa9859b-68e1-44ba-bb1e-4ecc420d6684-0316f425.jpg Brigadas del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional mientras se disponen a cortar el árbol que cayó en Piantini. (FOTO: DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

Otra brigada de la empresa Edesur Dominicana trabajaba en reconectar el servicio energético que se ofrece en la zona, el cual también resultó afectado.

Asimismo, una unidad del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 se trasladó al lugar para brindar ayuda a los posibles afectados, al igual que dos unidades de la Policía Nacional. No se reportan heridos por el incidente.

En la zona, miembros de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) viabilizaron el tránsito vehicular debido a que se registró un largo taponamiento por la obstrucción de la vía que generó la caída del árbol.