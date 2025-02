Un hombre estrangula a su madre en la provincia Santiago

Un hombre identificado como Anthony, de 51 años, estranguló a su madre, Maritza Mercedes Mieses, de 72 años, en su vivienda ubicada en la calle Los Rosales, en el sector Los Álamos de la provincia Santiago.

El hecho ocurrió en la madrugada de este jueves y ha generado consternación entre los vecinos, quienes aseguran que la víctima vivía atemorizada por el comportamiento agresivo de su hijo.

Según testigos, el crimen habría ocurrido tras una discusión relacionada con asuntos económicos.

Julio Andrés Fabián, amigo cercano de la familia, expresó su impacto ante el hecho y describió la tensa relación que existía entre madre e hijo.

"La noticia fue muy impactante. Yo conozco a la familia desde hace 25 años, cuando murió el papá, y él era muy amigo mío también, pero últimamente tenía problemas mentales, cosas así, no sé. La mamá y él siempre tenían disputas por dinero. Entonces, él la maltrataba verbalmente, le decía un sinnúmero de cosas", relató.

Fabián también recordó un altercado reciente con el presunto homicida.

"Mira, el domingo yo estaba aquí y ella me mandó a hacer un mandado. Ese hombre me quería matar por 1,000 pesos. Le dije: ´Ve y hazle los mandados tú a tu mamá si es por eso´, porque tenía como una obsesión. Desde ese día no volví más por aquí", afirmó.

El amigo de la familia señaló que la víctima, quien tenía una fractura en la cadera y le faltaba una pierna, era trasladada frecuentemente al Hospital José María Cabral y Báez para tratamiento médico. Además , mencionó que había intentado ayudar a Anthony debido a su presunto estado de salud mental.

"Yo se lo decía a él: ´Tengo ayuda, te puedo buscar ayuda porque tú tienes un problema esquizofrénico´. Pero imagínate, no se podía decir nada en su contra. Era un problema, y cualquier persona que ayudaba a su mamá también era un problema", lamentó.

Los vecinos indicaron que Maritza Mercedes Mieses evitaba recibir visitas por temor a su hijo. "Ella misma le decía a la gente: ´No vengan, no vengan, que este muchacho está medio loco´", agregó Fabián.

Las autoridades se presentaron en el lugar para investigar el caso y tienen bajo arresto al acusado. Se espera que en las próximas horas se ofrezcan más detalles sobre la tragedia.