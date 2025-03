Nuevo giro en desaparición de taxista en Moca: madre asegura fue "vendido" a jefe del narcotráfico

La desaparición del taxista Alfred Joel Fernández, de quien sus familiares perdieron el rastro la noche del 22 de enero de este año, ha dado un nuevo giro. Detalles reveladores ofrecidos por su madre, la señora Isidra Peralta, indican que la desaparición del joven de 33 años estaría vinculada a asuntos relacionados con el narcotráfico, aunque las autoridades no se han pronunciado al respecto.

Este viernes, Isidra informó que contrató a un investigador privado con el fin de que le arroje alguna luz en medio de tanta oscuridad por no saber de su vástago, desde que salió de su casa, en Moca, provincia Espaillat, a realizar un servicio de taxi.

El experto le indicó que su hijo fue "vendido" a José Hamilton Ureña, alias "Nino come Mezcla", quien es el jefe de una red de narcotráfico y crimen organizado con fuertes tentáculos en la región del Cibao, cuya estructura empezó a ser desmantelada en junio del 2023 mediante la Operación Halcón IV, puesta en marcha por la Procuraduría General de la República.

"Ese fue el que me le hizo eso al hijo mío. Fue vendido a él", dijo durante una entrevista en el programa El Show del Mediodía. Aunque la señora no ofreció mayores detalles, afirmó que no sabía si previamente su hijo había tenido contactos o se relacionaba con José Hamilton Ureña, quien dijo reside en los Estados Unidos.

Lo vendieron

En el mundo del narcotráfico, el término "lo vendieron" suele referirse a que alguien ha traicionado a otra persona, a menudo a alguien de confianza dentro de una organización criminal. Esto puede implicar que una persona haya entregado a alguien a las autoridades, haya revelado información confidencial o haya delatado a sus compañeros, comprometiendo operaciones ilegales o la seguridad de la organización.

En otras palabras, "lo vendieron" significa que esa persona fue traicionada o entregada a cambio de un beneficio o por otro interés personal. Es importante destacar que este tipo de lenguaje se utiliza dentro de un mundo donde las lealtades son clave, y la traición o el "vender" a alguien puede tener graves consecuencias.

Jefe de sicarios

Se recuerda que el 21 de febrero la Policía Nacional emitió una alerta de búsqueda contra Ángel Pascual García Vásquez, alias Ángel Capucha, a quien vinculan, junto a otras tres personas, a la desaparición del taxista.

Aunque en esta ocasión es buscado por violación a los artículos 265, 266, 379 y 383 en perjuicio de Alfred Joel, Ángel Pascual García Vásquez tiene un pasado vinculado a actos ilícitos.

En el 2023 fue sindicado por el Ministerio Público como el jefe de los sicarios en Moca, provincia Espaillat, de la red liderada por Nino come Mezcla. Además de su vinculación a la Operación Halcón IV y a la desaparición del taxista, Ángel Capucha tiene antecedentes penales, según refieren las autoridades.

Detalles de cómo está estructurada la red de narcotráfico y crimen organizado liderada porJosé Hamilton Ureña, alias Nino come Mezcla, según el Ministerio Público. (FUENTE EXTERNA)

Otros vinculados al caso

El taxista Alfred Joel Fernández residía en Moca y la noche del 22 de enero salió de su casa, alrededor de las 11:30 de la noche, a realizar un servicio de taxi, tras recibir una llamada de Clara Inés Sánchez, mujer que también es buscada por las autoridades.

Media hora después de irse de su casa, Alfred Joel le envió un mensaje de texto alarmante a su madre con el que le advertía que "estaba en peligro y necesitaba ayuda". Su vehículo fue encontrado abandonado al día siguiente en una localidad de la provincia Santiago y tenía manchas de sangre, que los investigadores están analizando con ADN.

Además de Ángel Pascual García Vásquez y Clara Inés Sánchez, la Policía Nacional busca a Juan Manuel Lantigua Veras, alias "Salcochao", y Julio José Vargas Díaz, conocido como "Ñacoña" o "Bulin". Este último está prófugo desde el 2023 por la muerte a tiros del gallero Alexis Cruz Marte, en la provincia Santiago.