Mujer denuncia que hombre se llevó a su hija de 16 años de un liceo en Hato Mayor

Una mujer identificada como María Cabrera Astacio denunció este miércoles, ante los medios de comunicación, que un hombre presuntamente se llevó a su hija de 16 años del liceo El Buen Samaritano, de Hato Mayor.

Astacio indicó que a ella la llamaron para alertarle de que se estaban llevando a su hija, pero que cuando llegó ya el hombre, al que no identificó, se la había marchado con la menor.

"Yo necesito saber de mi hija, yo no sé nada de ella, no sé en qué manos está. No sé el nombre de él, no sé quién es, lo único que sé es que es haitiano", agregó.

La señora manifestó que el hombre supuestamente se llevó a su hija para el Hoyo de Friusa, comunidad localizada en el municipio de Bávaro, provincia de La Altagracia.

Por el momento, las autoridades policiales no se han manifestado al respecto.