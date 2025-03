La llamaron pensando que era víctima de un intento de feminicidio, pero resultó ser su prima

Eufemia Jáquez Contreras, una mujer cristiana evangélica, permanece en la sala de cuidados intensivos (UCI) del Hospital Moscoso Puello, luego de que su expareja le propinara 17 estocadas, así como otras a un hijo suyo en el ensanche Espaillat, Distrito Nacional.

Su prima, Eufemia Jáquez Paniagua, llegó devastada al centro de salud desde San Juan de la Maguana, tras enterarse del trágico suceso ocurrido el pasado lunes 3 de marzo a través de los medios de comunicación televisivos. Su teléfono comenzó a colapsar tras recibir llamadas de amigos y familiares pensando que se trataba de ella.

Entre lágrimas, compartió a Diario Libre que al ver la noticia, se desplomó. No podía creer que lo que escuchaba no se tratara de un titular cualquiera, sino de un familiar suyo.

"Cuando yo me enteré de esto yo me desplomé. Esa persona, a esa pobre mujer le dio tantas puñaladas que incluso le dejó el cuchillo adentro, me dijo una de sus hermanas, e incluso intentó dejar el tanque de gas abierto y prenderla a ella y a su hijo", indicó en medio de dolor.

Tras cometer el hecho, Yoandy Ferreras Rodríguez, de 40 años, se quitó la vida.

De acuerdo a información del hospital, Eufemia fue operada y actualmente se encuentra estable dentro de su cuadro clínico bajo seguimiento médico constante.

Su hijo Yermi Díaz Jáquez, de 21 años, recibió atención por las heridas leves presentadas y fue dado de alta el pasado martes 5 de marzo por la mañana.