Isidra Peralta, madre de Alfred Joel Fernández, el taxista asesinado en Moca, manifestó este domingo su profundo dolor y desesperación al denunciar que, a más de dos meses del crimen, el cuerpo de su hijo aún no ha sido entregado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

"Sí, buenas, quiero informarle a la ciudad que todavía no ha llegado el cuerpo de mi hijo. Estoy esperando la respuesta del Inacif, que tiene que llamar al fiscal para informar. Ya hoy hacen 2 meses y 3 días que mi hijo salió de mi casa, y ustedes no se imaginan el dolor tan grande que yo he sufrido", expresó entre sollozos la señora Peralta.

Además, hizo un llamado a las autoridades para que den con el paradero de Clara Inés Sánchez, a quien señala como responsable del crimen.

"Esa gente me llevaron el corazón, esa Clara Inés, yo necesito que la encuentren. Yo necesito que ella me explique quién fue que la mandó a hacer ese daño", exclamó.

Peralta también denunció que ha recibido informes de que los presuntos responsables del asesinato siguen en libertad y se pasean por la ciudad de Moca en diferentes vehículos.

Llamado a la Procuradora General de la República

Ante esta situación, la madre del taxista pidió la intervención de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.

"Yo necesito mandarle un mensaje a Yeni Berenice, la procuradora de la República, porque yo sé que ella puede ayudarme. Necesito encontrar esos delincuentes porque hasta que yo no los encuentre no voy a poder vivir en paz" Isidra Peralta “

Recordó la calidad humana de su hijo, asegurando que era un joven trabajador y sin problemas con nadie.

"Mi hijo era un muchacho sano, criado por mí. Yo necesito que los agarren porque no voy a poder vivir en paz", concluyó.

El taxista asesinado fue identificado como Alfred Joel Fernández, de 33 años, quien desapareció el 22 de enero tras salir a realizar un servicio de taxi solicitado por Clara Inés Sánchez, principal sospechosa y actualmente prófuga.

Los prófugos

El cuerpo de Fernández fue encontrado en estado de descomposición el 3 de marzo en la comunidad Los Rosarios Arriba de Moca.

Las autoridades también buscan a otros implicados en el caso, identificados como Juan Manuel Lantigua Veras, alias "Salcochao", y Julio José Vargas Díaz, alias "Ñacoña" o "Bulin", considerados peligrosos y fuertemente armados.

Asimismo, Óscar José Ureña, alias "Boca", fue detenido y acusado de participar en el crimen al entregar el arma homicida a los autores materiales.

Un juez de la Oficina de Atención Permanente del distrito judicial de Espaillat le impuso un año de prisión preventiva como medida de coerción.

Las autoridades continúan trabajando en la captura de los demás implicados para esclarecer completamente este lamentable hecho.