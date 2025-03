Noemi Esther, joven estudiante de periodismo, arrollada por su expareja deja niña en la orfandad

Los familiares de la joven Noemi Esther Varela Marte, de 28 años, asesinada presuntamente por su expareja, el domingo 23 de marzo, en la calle principal del sector la China, provincia Hato Mayor, claman justicia.

Marte falleció como consecuencia de heridas por traumas craneoencefálico, según el diagnóstico médico, tras alegadamente su expareja pasarle en varias ocasiones por encima con el mismo vehículo de la hoy fallecida.

Tras el hecho, la madre de la víctima habló a los medios de comunicación cuando se encontraba en el destacamento policial de Hato Mayor, dijo que el joven identificado como Miguel, debe caerle todo el peso de la ley.

"Me gustaría como verlo ahora mismo, para hacerle una sola pregunta: cómo se trató ese hombre en mi casa, mi papá le decía papá a él (al acusado), para llegar a ese nivel. ¿Qué fue Miguel?, tú me vas a pagar a mi hija, era lo único que tenía, me mataste mi reina", lamentó.

La mujer siguió diciendo: "tú vas a ver este video Miguel, yo se que tú estás viendo esto y solo te digo escóndete bien, porque la justicia divina de Dios te va a caer. No tenías que llegar ahí a matar a mi niña", manifestó.

Precisó que su hija era estudiante de periodismo y que tenía una niña junto al acusado, por lo que aseguró que él tenía que pensar en la menor que hoy queda sin su madre.

El hombre tenía una querella

Según otros familiares, el acusado presuntamente tenía una querella por maltrato en contra de la víctima.

Los parientes alegaron que ahora quieren hacer pasar el hecho como un accidente de tránsito, pero que en un accidente una gente no le pasa varias veces por encima a otro desde un vehículo.

¿Qué dice la Policía?

La Policía Nacional junto al Ministerio Público informaron que continúan profundizando las labores de investigación de lugar correspondientes a este hecho, para capturar y someter a la acción de la justicia al responsable.

Sobre el hecho

Las autoridades informaron que, la mujer murió luego de supuestamente su expareja sentimental el nombrado Miguel, momentos antes del hecho los mismos habían sostenido una acalorada discusión y cuando la fémina se desmonta, en ese instante el atacante procede atropellarla varias veces con el vehículo que andaba, hecho motivado supuestamente a asuntos pasionales.

Posterior al hecho, el atacante emprendió la huida, y tras la persecución policial dejó abandonado más adelante el vehículo marca Cherokee, color gris, placa G611132 propiedad de la fallecida, el cual se encuentra retenido para fines de investigación.