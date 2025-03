Director de Defensa Pública culpa a las autoridades del feminicidio en cárcel de Samaná

Rodolfo Valentín Santos, director de la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP), aseguró que la muerte de una mujer a manos de su pareja en la cárcel de Samaná es producto de la falta de control de las autoridades, lo cual habría permitido que los recintos penitenciarios del país se conviertan en centros de prostitución.

Nairovi Acosta King fue ultimada por Yeral Henríquez Marte, quien luego se suicidó. El suceso se registró día 16 de marzo durante una visita conyugal en la Fortaleza Santa Bárbara, en Samaná. El director general de Prisiones, Roberto Hernández Basilio, dijo que el matador usó un arma de "fabricación carcelaria" e informó que todavía investigan el hecho.

El director de Defensa Pública atribuye este hecho al "desastre" que históricamente han sido las cárceles dominicanas, a pesar de la reforma penitenciaria y de la aplicación de un nuevo modelo.

"¿Cómo es posible que en Samaná un interno haya ultimado a su pareja? Esto se debe a que las cárceles en RD no tienen gerencia, no tiene dirección, no tienen gestión, no tienen planes estratégicos, mucho menos planes operativos", aseveró.

Santos cree que los regentes de estos centros deben filtrar a quienes entren, ya que los reclusos tienen derecho a ser visitados por su pareja.

"Permanentemente hay visitas de mujeres que prestan servicios sexuales dentro de las cárceles. Lo que pasa en las cárceles es porque lo permiten las autoridades", acusó.

Comisiones

El funcionario afirmó que la comisión y la oficina creadas por el presidente Luis Abinader para apoyar la reforma penitenciaria "están trabajando a todo vapor", aunque no se vea, enfocados en capacitar al personal necesario para la reestructuración.

Se trata de la Oficina Nacional de apoyo a la Reforma Penitenciaria, creada en junio del 2024 y dirigida por Roberto Santana Sánchez, y la Comisión para el Seguimiento al Plan de Reforma Penitenciaria, conformada en abril del mismo año y coordinada por el expresidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge A. Subero Isa.

Adicionalmente, Abinader instituyó el Comité de Seguimiento al Plan de Gestión La Victoria-Las Parras, en mayo del 2024, también a cargo de Subero Isa.

"El tema de las cárceles en República Dominicana, históricamente hablando, es un desastre, y nosotros prácticamente es empezar de cero", explicó Santos.

Estas declaraciones fueron recogidas antes de la celebración del panel titulado "Casos de alta corrupción: la justicia y el devenir mediático" por parte del movimiento cívico Participación Ciudadana.