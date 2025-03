Madre de policía ultimado en el sector Guaricanos pide a Dios no dejarle guardar rencor

Entre llantos, la madre del cabo de la Policía José Alberto Arias de Jesús, pidió a Dios no dejarla guardar odio en su corazón contra los que hirieron mortalmente al agente cuando acudió a poner orden en una fiesta que se realizaba en el sector Guaricanos, en el municipio Santo Domingo Norte.

En medio de su dolor, Nancy de Jesús narraba el sacrificio con el que pudo criar a sus hijos y el sentimiento de conformidad que ellos tuvieron en medio de las precariedades.

Las sonoras y continuas lamentaciones en la Funeraria Vista del Edén, provenían igualmente del joven Darlin, también policía y hermano de José Alberto Arias, quien por par de horas no levantó la cabeza del féretro que guardaba los restos del cabo y miembro de la Unidad Lince.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/26/whatsapp-image-2025-03-26-at-124021-pm-056cb5a5.jpeg Nancy de Jesús, madre del policía muerto al ser recibido a tiros en un teto en Guaricanos. (DIARIO LIBRE/STEVEN CURIEL) https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/26/whatsapp-image-2025-03-26-at-124020-pm-6f9bfdd2.jpeg Familiares y amigos deJosé Alberto Arias de Jesús lloran su muerte. (DIARIO LIBRE/STEVEN CURIEL) https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/26/whatsapp-image-2025-03-26-at-124019-pm-a14a1d42.jpeg La funerariaVista del Edén resultó muy pequeña para la familia, amigos y compañeros de trabajo deJosé Alberto Arias de Jesús. (DIARIO LIBRE/STEVEN CURIEL)

"Dios, no deje que yo guarde odio en mi corazón, no me deje guardar rencor", imploraba Nancy de Jesús.

Aspiraba comprar apartamentos para sus dos hijas

Nancy de Jesús recordaba en voz alta que le insistía al malogrado joven que terminara los estudios universitarios y que él le respondía que lo iba hacer cuando comprara el apartamento para su esposa y sus dos niñas, de 6 años y seis meses que dejó ahora en la orfandad.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/25/cabo-asesinado-117b5169.jpg osé Alberto Arias tenía 28 años de edad a la hora de su muerte (FUENTE EXTERNA)

Según uno de los hermanos de José Alberto Arias, que no quiso identificarse, este estudiaba Psicología Clínica en la Universidad del Caribe.

José Alberto Arias tenía 28 años de edad a la hora de su muerte.

Funeraria no tenía suficiente espacio

La pequeña Funeraria Vista del Edén, en el sector las Palmas de Herrera, en donde era velado José Alberto Arias, no tenía espacio suficiente para albergar a los miembros de la Policía Nacional, familiares y conocidos del cabo, cuyo cuerpo será inhumado en horas de la tarde de este miércoles en el Cementerio Cristo Redentor.

El joven policía formaba parte de tres hermanos que se alistaron en esa institución, siguiendo los pasos de su padre, José Alberto Arias Moronta, quien también fue ultimado en el 2004, según dijo uno de sus dos hijos vivos, quien dijo no saber las circunstancias porque no había nacido.

Dos detenidos

La fiesta se realizaba el lunes en la madrugada en un taller de pintura ubicado en la calle Central en el barrio Los Motores, de Los Guaricanos, por cuyo ruido se llamó al 911, que envió la patrulla para que acudiera al lugar.

Durante la intervención, "los agentes fueron recibidos a tiros. En ese momento, el cabo Arias de Jesús resultó herido de gravedad, por lo que fue trasladado de inmediato al Hospital Ney Arias Lora, donde lamentablemente falleció mientras recibía atenciones médicas", informó el lunes en la tarde la Policía Nacional.

Por el incidente mortal se detuvo al propietario del Taller de Pinturas Keilo, identificado como Henríquez Alberto, alias "Keiro", quien presuntamente organizaba la fiesta. También quedó detenido Franklin Montero Escolástico, de 28 años, quien entregó el arma de fuego con la que se habría ultimado al agente.