Un ambiente sobrecogedor se vive en las afueras de la discoteca Jet Set, donde decenas de personas esperan angustiadas noticias sobre sus familiares tras el colapso de parte del techo del centro de entretenimiento.

El trágico incidente ocurrió la madrugada de este martes, mientras se celebraba una fiesta animada por el merenguero Rubby Pérez.

El todavía reconocido artista se encuentra con vida bajo los escombros, según confirmaron su mánager y familiares, junto a un número indeterminado de personas.

"Él está vivo, estamos orando para que siga con vida. Uno de sus músicos falleció", expresó entre lágrimas una pariente cercana.

Hasta el momento, las autoridades han recuperado 13 cadáveres y decenas de personas han sido trasladadas a distintos centros de salud.

Centro de Operaciones de Emergencias

El general Juan Manuel Méndez, director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), informó que los equipos de rescate continúan trabajando sin descanso para ubicar y socorrer a los atrapados.

Entre los testigos, un joven relató con voz entrecortada: "Mi primo está atrapado, tiene una pierna prensada. Me he mantenido en comunicación con él por teléfono. A su esposa la sacaron y está en el hospital. De una pareja que andaba con ellos, sacaron al hombre, pero de su esposa no se sabe nada".

La tensión y la tristeza son palpables en el ambiente

Algunos lloran desconsoladamente, mientras otros aguardan en silencio, aferrados a la esperanza.

Según las autoridades, las voces y gritos de los sobrevivientes han sido fundamentales para localizarlos entre los escombros.

A pesar de lo dramático de la situación, los rescatistas aseguran que no descansarán hasta agotar todos los recursos para salvar la mayor cantidad de vidas posible.

La causa del desplome aún está bajo investigación.