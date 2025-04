Discoteca del Jet Set | La angustia se apodera de familias que no encuentran a sus parientes

Desesperación y angustia sienten la noche de este martes decenas de familias que no encuentran a sus parientes en ningún lado tras el desplome del techo del centro nocturno Jet Set.

La tragedia ocurrió la madrugada del martes cuando el merenguero Rubby Pérez amenizaba una fiesta.

"No está en la lista de hospitalizados, no está en el Inacif, no está en Patología Forense", dijo una persona luego de agotar una larga fila en Patología Forense para buscar información.

Tal es el caso de las hermanas Patricia y Jéssica de 35 y 42 años, respectivamente. La familia recibió el dato de que sus cadáveres yacían en el pavimento en la zona del derrumbe y acudieron inmediatamente al Inacif.

"Posiblemente su cuerpo no ha llegado, no sabemos, estamos llorando por lo que nos dijeron, pero no sabemos", refirió una de las primas.

Habían varios médicos

Los familiares de la doctora Yadira Cueto también denunciaron que, en un primer momento, se informó que su pariente fue trasladada herida al Hospital Traumatologico Ney Arias Lora y que al llegar a ese hospital no se encontraba allí.

"Fuimos a todos los hospitales, al Jet Set, al Inacif y aquí a Patología y no la encontramos. Sigan buscando en los escombros", vociferó Altagracia Contreras, prima de la profesional, quien es uróloga.

Entre los asistentes a la fiesta había varios galenos. La Dra. Cueto fue a la fiesta con cinco colegas suyos, aseguró la prima, quien comentó, además, que tres de ellos fallecieron, uno está ingresado y otro se encuentra desaparecido, al igual que su pariente.

Entre los desaparecidos también figura el doctor José Ovidio Maldonado, director del hospital de la Policía Nacional. Su familia se encuentra en Patología Forense en busca de información.

Esta situación se replica. El desconocimiento del paradero ha movido a cientos de personas al centro patológico.

A medida que avanza la noche el flujo de personas que demandan información aumenta. Así como ha sido sostenida la entrada de nuevos cadáveres, otros han sido entregados a familiares para sus honras fúnebres.

Refieren que hay ambulancias parqueadas esperando el protocolo para entregar más cadáveres.

Queja

Familiares de los afectados en el derrumbe del centro nocturno siguen denunciando "un desorden" en la fila de Patología para la obtención de información e identificación de cadáveres.