"Me enteré por las redes sociales", narra familiar de una de las víctimas del colapso del Jet Set

Hoja por hoja, los familiares de las víctimas del derrumbe del techo de la discoteca Jet Set revisan los listados con la esperanza de encontrar el nombre de sus seres queridos que estaban en el lugar al momento del desplome.

Junto a los listados de sobrevivientes a la tragedia, algunos familiares han colocado fotografías de las personas que buscan, acompañadas de números telefónicos para ser contactados en caso de tener alguna información.

El recorrido ha sido similar para muchas de estas personas, que en su afán por encontrar a sus parientes han creado grupos para acudir a diferentes centros médicos donde han sido trasladados los heridos, así como al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en caso de que sus familiares se encuentren entre los fallecidos.

En los alrededores de la zona del desastre se observan grupos orando por las víctimas y entonando alabanzas cristianas que buscan animar a los afectados a confiar y sobrellevar la angustiante situación.

Una joven, que prefirió no revelar su nombre, explicó que está buscando al esposo de su tía, el señor Roberto Pérez, de quien aún no tienen noticias.

"Yo me enteré por una foto de él en las redes sociales", contó la joven, señalando que desconocían que Pérez se encontraba en la discoteca al momento del colapso.

Celebraban un cumpleaños

Familiares de Carla Miguelina Lantigua, de 37 años, la buscan sin descanso. "Estamos aquí desde las 7 de la mañana, ya fuimos hasta la morgue y nada", narró su tía, Lourdes García.

Dijo que su sobrina es oriunda de San Pedro de Macorís y que acudió al Jet Set junto a unos amigos para celebrar un cumpleaños.

"Nos enteramos de la tragedia porque alguien que andaba con ellos y sabía lo que había ocurrido nos avisó", explicó.

Tres hermanos víctimas

Entre las víctimas se encuentran tres hermanos: Carlos Diego Severino, cuyo fallecimiento fue confirmado por las autoridades, y Mariany e Idalia Severino, de quienes sus familiares aún no tienen noticias.

Su tío, Nelson Manuel Bonilla, manifestó que viajó desde el Cibao para ayudar a sus allegados en la búsqueda. Indicó que se han organizado en varios grupos para visitar los hospitales.

Busca a su expareja

"No sabía que mi expareja iba a estar en esa fiesta, porque estamos separados. Fue un hijo nuestro quien me llamó temprano y me dijo lo que había pasado con su mamá", declaró Luis Grullón.

Grullón revisaba una y otra vez el listado de víctimas con la esperanza de encontrar a la madre de sus hijos, Irisel Ventura Brito.