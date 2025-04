Hermano de Rubby Pérez: "A él no lo han sacado de los escombros todavía"

El hermano del merenguero Rubby Pérez declaró la tarde de este martes que su pariente todavía no ha sido sacado de los escombros de la discoteca Jet Set, cuyo techo se derrumbó mientras el artista amenizaba una fiesta, hecho que, hasta el momento, ha dejado 58 muertos y más de 170 heridos.

Micaías Pérez habló en los alrededores de la discoteca, donde acudió, al igual que muchas personas en busca de información. Dijo que están a la espera de un milagro y su pariente sea sacado con vida.

"Al momento todavía él no se ha sacado de los escombros, no se ha trasladado a ningún hospital, por el tiempo que ocurrió el evento, que ya pasan 14 horas, solamente confiamos que la gracia de Dios realmente haga un milagro, pero Rubby todavía está en los escombros, todavía no hemos podido rescatarlo", indicó al hablar con la prensa.

Autoridades de socorro están en el lugar tratando de rescatar a sobrevivientes. En el lugar hay docenas de ambulancias, mientras personal trabaja en los escombros.

Director del COE: "Estamos trabajando en su búsqueda"

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, confirmó también que el merenguero no había sido sacado del establecimiento, cuyo techo colapsó pasada la una de la madrugada de este martes 8 de abril.

Detalló que la información de que Pérez había sido trasladado a un centro de salud la ofreció "un supuesto mánager" y es falsa.

"En el caso de Rubby Pérez, estamos en búsqueda en los escombros, puesto que la información que sirvió un supuesto mánager, resultó ser falsa. Seguimos trabajando en la búsqueda de todas las personas que familiares están señalando que están desaparecidos", acotó.