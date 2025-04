Muertos, heridos y personas atrapadas tras desplome de techo en la discoteca Jet Set

En la madrugada de este martes, varias personas perdieron la vida, resultaron heridas y quedaron atrapadas tras el colapso de una parte del techo de la discoteca Jet Set, ubicada en el sector El Portal, en el Distrito Nacional.

Un gran despliegue de autoridades se encuentra en el lugar llevando a cabo labores de rescate. El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, confirmó lo sucedido y aseguró que más adelante se ofrecerá un informe detallado.

"Más de 56 ambulancias, cada una con hasta tres pacientes, han sido enviadas a diferentes hospitales. Es una situación de gran importancia", declaró Méndez a Diario Libre.

Hasta el momento, no se ha podido confirmar el estado del merenguero Rubby Pérez, quien amenizaba una fiesta en vivo al momento del incidente en este icónico centro nocturno.

Abinader alerta

El general Juan Manuel Méndez informó que el presidente de la República, Luis Abinader, está al tanto de la situación y "no ha dormido".

Familiares desesperados

Decenas de personas se encuentran en la periferia de la discoteca a la espera de información sobre familiares y amigos que se encontraban en el centro recreativo al momento de la tragedia.

"No sabemos nada, no contestan los teléfonos ninguno", dijo a Diario Libre visiblemente angustiado un joven que prefirió no identificarse.

Dijo que primos y amigos se encontraban en la fiesta y no sabe sobre su paradero.

Altos mandos militares

Los altos mandos militares se encuentran en la zona de desastre, mientras el personal de emergencia trabaja en las labores de rescate.