"No sé si está bajo los escombros": angustia de hombre que busca a cuñada tras colapso en Jet Set

La incertidumbre se apodera de las afueras del Hospital Darío Contreras. Entre llamadas entrecortadas, familiares desesperados y médicos que van y vienen, Martín García espera noticias.

Jonathan, su hermano, acaba de salir del quirófano tras ser operado por las heridas sufridas durante el colapso de la discoteca Jet Set, pero su mayor angustia está en otro lugar: no sabe nada de su cuñada, Angélica Álvarez.

"Ellos estaban en la fiesta anoche", cuenta, con los ojos enrojecidos y la voz temblorosa.

"A él lo sacaron de la operación, pero a ella yo no la he visto. No sé si está debajo de los escombros. Nadie me ha dicho nada", destacó.

Martín explica que se enteró de la tragedia cuando su esposa lo llamó y luego recibió un mensaje de su hermana, desde Miami.

"Ella me escribió: 'Jonathan estaba anoche en la fiesta. Pasó esto, esto y lo otro...'. Así fue que supe lo que había ocurrido".

Mientras intenta asimilar lo sucedido, se aferra a la única herramienta que le han dado para buscar respuestas: la línea de emergencia habilitada por las autoridades (*462, opción 3, luego opción 1), donde pueden confirmar si un paciente ha sido trasladado a algún hospital.

"No sé ni dónde ir a averiguar. Ella me dio ese número... lo voy a intentar, a ver si consigo algo", dice, con una mezcla de esperanza y resignación.

Hospital Darío Contreras

El director del Hospital Darío Contreras, doctor César Roque, informó que el centro ha recibido al menos 32 pacientes, de los cuales varios han sido operados y otros están en cuidados intensivos.

"Los primeros 10 fueron dados de alta, ya que presentaban traumas menores. Quedaron 22 pacientes. Actualmente, solo permanecen ocho en el centro. De ellos, tres están en la unidad de cuidados intensivos, específicamente en trauma shock en la emergencia.

Hay dos en quirófano: uno con trauma craneal que será operado por el departamento de neurocirugía, y otro que será intervenido por el departamento de ortopedia debido a una fractura de rodilla", detalló el profesional.

Además, dijo que otro joven con una fractura en una pierna también será operado.

Aún se desconoce la cantidad exacta de personas atrapadas bajo los escombros.