"Tenemos fe de que esté en algún hospital", Miguel busca incansablemente a su hermana

Desde la noticia del desplome del techo de la discoteca Jet Set, José Miguel Rodríguez no ha tenido descanso. La vida, como la conocía, se fracturó en ese instante. Su hermana, Yohana Rodríguez, estaba allí cuando todo ocurrió. Desde entonces, su existencia se ha convertido en una búsqueda incansable.

Yohana había salido con una amiga al centro nocturno. Su acompañante se detuvo un momento para ir al baño y ese pequeño momento marcó la diferencia entre la vida y el abismo. La amiga logró salir, pero de su hermana no se sabe nada luego del colapso del techo de la edificación.

Desde ese momento, José Miguel ha recorrido cada hospital como quien busca un pedazo de su alma. En cada pasillo, en cada sala de emergencia, su mirada se aferra a la posibilidad de encontrarla entre los sobrevivientes o trasladados.

Pregunta nombres, revisa listas, y habla con los médicos, y siempre obtiene la misma respuesta: “No está aquí”.

"Seguimos buscando. Tengo fe de que está en algún hospital", dijo con la voz entrecortada, aunque su confianza permanece firme.

No pierde la fe

Lo impulsa algo más poderoso que el miedo, el amor. En cada paso que da, José Miguel sostiene la imagen de su hermana como un faro. No importa el cansancio que arrastra en su cuerpo, ni el nudo de incertidumbre que le oprime el pecho; él continúa.

"La esperanza no me la quita nadie", afirmó con una determinación que conmueve, incluso mientras sus ojos reflejan desvelos y horas de llenas de angustia.

Cada hora que pasa no hace más que reforzar su promesa. La búsqueda ya no es solo un intento desesperado: es una expresión profunda de amor fraternal. José Miguel no está dispuesto a rendirse. Mientras quede un rincón por explorar, un hospital al que acudir, él seguirá.

"Sé que la encontraré", afirmó como un juramento ante un lazo que no se rompen, ni siquiera cuando todo se desmorona.

Actualización

Hasta este momento, por la tragedia en la discoteca Jet Set se contabilizan 124 personas fallecidas, mientras que los heridos llevados a hospitales suman 155, informó el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

Los organismos de socorro continúan las labores de búsqueda entre los escombros.