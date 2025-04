Aumenta a 184 la cifra de fallecidos por el derrumbe en la discoteca Jet Set

El director del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), Juan Manuel Méndez, informó la noche de este miércoles que la cifra de fallecidos por el colapso del techo de la discoteca Jet Set se eleva a 184.

Méndez indicó que los trabajos de búsqueda y rescate no se detendrán. "Hasta que no dejemos todo peinado, no vamos a abandonar a nadie", expresó.

"Nosotros estaremos aquí hasta que recuperemos personas con vida o cadáveres... seguiremos la búsqueda hasta que haya un familiar que reclame a un pariente que no aparece en ningún hospital ni en el Instituto Nacional de Patología Forense", agregó.

Reiteró que no se han recuperado personas con vida desde ayer martes a las 3:00 de la tarde.

Dijo que el próximo boletín se dará el jueves a las 6:00 de la mañana.

Habilitan nichos gratuitos

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, autorizó la liberación de 150 nichos en el cementerio Cristo Redentor de manera gratuita para dar sepultura a las víctimas de esta tragedia, cuyos familiares lo soliciten.