El Hemocentro Nacional colectó el martes 419 unidades de sangre para afectados en tragedia Jet Set

El director del Hemocentro Nacional, Pedro Sing, informó este miércoles que la noche del martes se aglomeraron cientos de personas en el Centro Olímpico con el interés de donar sangre, y que, a partir de las 8:00 p.m., los ciudadanos continuaban llegando.

Sing destacó que el llamado a la donación de sangre para los afectados por el derrumbe del techo en la discoteca Jet Set ha sido efectivo.

"No sólo se trató de la cantidad de voluntarios, sino que muchos de ellos decían, no me voy hasta que no done sangre", comentó Sing a CDN-37.

En ese sentido, el equipo de trabajo del Hemocentro habilitó seis camillas extras en el área de las canchas del Olímpico para poder dar respuesta a los ciudadanos.

De acuerdo a las declaraciones del servidor público, la jornada de colecta de sangre culminó a las 12:45 de la madrugada de este miércoles.

Añadió que este miércoles continúan en pie y se dirigirán también a la Dirección General de Aduanas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/09/f723929f-c704-45d6-aeaf-a9306b4a8a19-169167e5.jpeg Una unidad móvil del Hemocentro Nacional permanece estacionada junto a un grupo de ciudadanos que buscaban donar sangre en el día de ayer martes. (DIARIO LIBRE / MIGUEL CAIRETA)

Cultura de donación de sangre

Sing hizo un llamado a la sociedad de ir construyendo la cultura de la donación de sangre.

"Añadió que sueña con que los niños reciban conferencias y charlas, para cuando estos sean mayores, República Dominicana contará con la primera generación donante de sangre", compartió el doctor.

Colecta de sangre

Durante el día de ayer martes, la cantidad de sangre colectada en el Hemocentro fue de 103 unidades, mientras que la de Aduanas fue de 111, y el Centro Olímpico fue 205, para un total de 419 unidades de sangre.

El doctor Sing expresó que los 12 hospitales y otros centros privados que están recibiendo a los heridos del derrumbe en la discoteca Jet Set han requerido sangre y que, en ese sentido, el Hemocentro a través de las unidades de choferes sanitarios envían la sangre de "inmediato", comentó el servidor público.

Stock de contingencia

Pedro Sing manifestó que en el "stock" de contingencia para catástrofe se tenían cerca de 600 unidades de sangre, lo que sirvió, en un primer momento, dar respuesta a las primeras demandas.