Joven seibano narra cómo sobrevivió al colapso de la discoteca Jet Set

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/10/whatsapp-image-2025-04-10-at-12246-pm-1-643e7451.jpeg

"El instinto o el mismo Dios me permitió que me moviera un poquito hacia atrás y lo que cayó no llegó a enterrarme, dijo Luis Thomas Graverley, sobreviviente de la tragedia en la discoteca Jet Set. (FUENTE EXTERNA.)