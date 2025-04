La impotencia y la desesperación continuaba la mañana de este viernes apoderándose de familiares que seguían a la espera de que se les entregaran los cuerpos de sus parientes fallecidos la madrugada del pasado martes en la discoteca Jet Set.

El Instituto Nacional de Patología Forense es escena de conflictos entre la seguridad de esa entidad, que intentan calmar a las personas que tienen hasta tres días por concluir el procedimiento y poder velar a sus difuntos.

Es el caso de un militar que aseguró a un desconsolado hombre que le urge llevarse finalmente el cuerpo de su hermana.

"Hoy usted se va con su finado", le decía el miembro del Ejército al hombre que no se identificó y que se veía poseído por la rabia y con lágrimas en sus ojos y rostros.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/11/whatsapp-image-2025-04-11-at-104313-am-1-85a21de2.jpeg Un militar asegura a hombre que exige cadáver de su hermana que hoy se irá con sus restos. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

El caballero exigía que el trámite se agilizara para darle cristiana sepultura a su pariente, que fue una de las 221 personas fallecidas en el colapso del techo del centro nocturno.

"Si me dicen que está ahí adentro y que me la van a entregar el lunes, pues yo me voy y vuelvo el lunes", dijo el hombre.

Luis Victorina, quien desde hace dos días espera por el cadáver de un sobrino que falleció en la discoteca Jet Set, dice que ha observado mejoras en el proceso de entrega de los cuerpos, luego de una preferencia hacia las familias con servicios en funerarias de renombres.

"Veía que llamaban a esa gente primero", dijo. Esta situación generó preocupación entre los familiares sin contratos con estas empresas, sostuvo Victoria a quien todavía no le hacen entrega de los restos de César Argelis Columna Victorina, de 30 años, su pariente fallecido.

Entiende que se "va agilizar" ahora

Luis Victoria tiene la fe de que las familias, sin importar su estatus, empiecen a retirar los restos de sus seres queridos de manera rápida.

"El procedimiento de entrega se va a agilizar", expresó.

Destacó que las autoridades han colocado pantallas y altavoces para informar en tiempo real sobre los avances del proceso.

"Eso da tranquilidad, aunque no aparezca el nombre de su familiar, uno sabe ya con quién están trabajando y la cosa está más organizada como debió ser desde el principio", señaló.

Ante los frecuentes reclamos de las familias por la demora de la entrega de los cuerpos, el presidente Luis Abinader instruyó ayer al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, a buscar mecanismos legales para facilitar el despacho de los cadáveres sin violentar las normativas vigentes.

Peralta acudió pasadas las 6:00 de la tarde de ayer jueves al Instituto Nacional de Patología Forense, en la Zona Universitaria, donde se reunió con la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y con el director del centro, Santos Jiménez.

Concluirían autopsias hoy

Anoche, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y el Instituto Nacional de Patología Forense informaron que reforzaron su equipo médico forense con el propósito de concluir, este viernes, la totalidad de las autopsias de las víctimas del trágico colapso del techo del establecimiento Jet Set.

Esas instituciones y el Ministerio de Salud demandaron de la ciudadanía no desesperarse y comprender por la situación de emergencia en la que se encuentra el país luego de la tragedia con más de 200 muertos e igual número de heridos.