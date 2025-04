Contratista autorizó envío de escombros de Jet Set a Santiago; dice no hubo mala intención

Ramón Rodríguez, encargado de equipos de una empresa contratista que trabaja en la obra del monorriel de Santiago, declaró este sábado que parte de los escombros del colapsado centro nocturno Jet Set fueron llevados a un solar en esta ciudad, donde actualmente se depositan desperdicios generados por dicha construcción.

Por su parte, Ramón Rodríguez explicó que el traslado fue un único viaje autorizado para disponer de desechos, y negó que existiera alguna acción irregular.

"Mira la situación, y les voy a hablar con la verdad porque nosotros no hacemos nada oculto. Nosotros fuimos a dar apoyo a la tragedia que pasó, que todo el mundo sabe", afirmó al ser abordado por Diario Libre.

"El equipo que fue desde aquí no sabía andar en la capital ni sabía dónde había un vertedero para botar eso, y nosotros le autorizamos que lo trajera para acá, para Santiago, porque aquí es que botamos los desperdicios del monorriel", explicó Rodríguez.

Insistió en que no se trató de una operación encubierta ni ilegal: "Eso no se hizo escondido. Eso se llenó delante de una multitud de gente allá. No tiene nada de oscuro. Eso es mentira, lo digo yo, Ramón Rodríguez, responsablemente".

También negó que otros camiones hayan hecho el mismo recorrido. "Fue solo ese camión, solo un viaje. Aquí nada más se trajo eso", dijo, al tiempo que sostuvo que todo se hizo con transparencia y ante testigos. "Esto no tiene nada oculto. Yo estoy aquí con los guardias desde temprano", agregó.

El hecho llamó la atención de medios y ciudadanos, luego de que circularan imágenes y reportes que indicaban que desechos provenientes del lugar del derrumbe, ocurrido el pasado 8 de abril en Santo Domingo, habían sido trasladados al Cibao.

¿Qué dice el Onesvie?

Consultado sobre el tema, el director general de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie), Leonardo Reyes Madera, explicó que el retiro de los escombros formó parte de una operación de emergencia para liberar el área del colapso y facilitar el rescate de víctimas.

"Fíjate, hay una serie de vehículos, muchos de ellos facilitados por empresas, que se utilizaron para el acopio de los materiales porque necesitábamos sacar rápidamente todas esas piezas para poder rescatar a las personas", dijo Reyes Madera.

Indicó que se habilitó la Feria Ganadera como depósito de acopio de los materiales extraídos, pero uno de los conductores, al parecer oriundo de Santiago, tomó la decisión por cuenta propia de llevar el material a esa ciudad.

"No sé cuál fue la razón, pero se desesperó y, en lugar de tomar el turno para depositar los materiales aquí, simplemente se fue con ellos para Santiago y, donde encontró sitio, los tiró ahí", relató el funcionario a Telesistema.

Enfatizó que no se trató de un traslado planificado ni autorizado: "No fue un asunto voluntario, no fue un asunto de que se envió un camión. Nosotros tenemos aquí todo el material necesario para poder hacer el estudio que necesitamos".

Intento de contacto con autoridades

Diario Libre intentó obtener una respuesta de la Fiscalía de Santiago sobre la legalidad y seguimiento de este traslado, pero hasta el momento no ha sido posible recibir una declaración oficial.

También fue consultado el encargado del Ministerio de Obras Públicas en Santiago, Alexis Sosa, quien respondió que "ese tema no me compete", limitándose a no emitir juicio sobre el hecho.

Tragedia en el Jet Set y luto nacional

Hasta el momento, la tragedia del Jet Set ha dejado un saldo de 225 personas fallecidas, según el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), y mantiene al país en duelo.

El presidente Luis Abinader extendió el luto nacional por tres días más mediante el Decreto 195-25, hasta el lunes 14, mientras avanzan las investigaciones para determinar las causas del derrumbe.

El Gobierno dispuso la conformación de un equipo de expertos nacionales e internacionales para realizar un estudio técnico a fondo sobre lo ocurrido, bajo la coordinación de Onesvie.

Informaciones oficiales

El doctor Víctor Atallah confirmó que la cifra de fallecidos por el colapso de la discoteca Jet Set asciende a 225.

Cuatro personas fallecieron tras ser trasladadas a hospitales.

Atallah advirtió que la cifra podría aumentar debido a personas heridas que aún permanecen en centros de salud.

Durante la semana, el Instituto Nacional de Patología Forense fue el centro de un esfuerzo masivo de identificación y entrega de los cuerpos a sus familiares.