"Solo escuchaba gritos": pianista de Rubby Pérez relata momentos de terror tras colapso de Jet Set

Misael Abreu, pianista de la orquesta de Rubby Pérez, vivió en carne propia el horror del colapso del techo de la discoteca Jet Set la madrugada del 8 de abril.

Justo al momento del derrumbe, la banda interpretaba su última canción de la noche, y él estaba sobre la tarima, tocando el piano, cuando todo cambió en segundos.

"Vi cómo estaban cayendo polvillos durante el tema anterior y me pregunté qué estaba pasando. Pensé que era el humo o parte del ambiente, pero no. Una loseta cayó del techo y la gente comenzó a dispersarse", relató aún conmocionado.

Según contó Abreu, fue justo en la segunda estrofa del último tema cuando sintió cómo el techo comenzaba a desplomarse. "Yo quedé en shock. Todo fue tan rápido. En medio de la confusión empecé a escuchar gritos, voces que pedían ayuda... entre ellas la voz de la hija de Rubby Pérez", dijo el músico a Telemundo.

"El que más me impactó fue cuando alguien gritó: ´¡Se mató Chilcan!´ Y luego oigo, ´¡Papi, papi, papi!´", recordó entre lágrimas. "Los gritos de las mujeres, el caos, la desesperación... Eso fue frustrante. Un infierno".

Herido, Abreu logró llegar hasta una puerta de emergencia que, según dijo, estaba cerrada con llave. "Atiné a buscar el pestillo, y con la ayuda de alguien del otro lado logramos abrir la puerta lateral. Por ahí empezaron a sacar a los rescatados", relató.

"El primero que sale por esa puerta fui yo. Cuando salgo, me siento en una silla, intento ponerme de pie y solo dije: ´Gracias, Señor. Estoy vivo´", confesó, conmovido por el recuerdo.

Aunque se encuentra afectado emocionalmente, Misael asegura que no se retirará de la música. "No me voy de los escenarios. Esto marca mi vida, pero seguiré. Le debo eso a mis compañeros y al público".

La tragedia en Jet Set ha dejado 226 muertos y numerosos heridos. El testimonio de Abreu se suma al de otros sobrevivientes que han narrado los minutos de terror vividos bajo los escombros del emblemático centro nocturno. La investigación sobre las causas del colapso continúa abierta.