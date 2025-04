Un agente que tenía un retén en una vía del país quedó grabado en un video cuando macuteó a un ciudadano que se identificó como estadounidense.

El agente, que lleva uniforme rameado y un chaleco reflectivo verde encima, le hace seña al conductor, quien obedece al llamado. Se desconoce el lugar dónde ocurrió el hecho, que se ha hecho viral en las redes sociales.

En el video grabado con la cámara del vehículo se observa que hay una camioneta y un camión de entidades del orden.

Una vez bajado el cristal, el agente le pregunta el turista: "¿Todo bien, caballero?", a lo que él responde que es americano y que habla inglés y que va a Santiago a visitar a un amigo.

El agente, que supuestamente pertenece a una patrulla mixta, le pregunta que si porta arma de fuego. "No, no, no" ... le responde el conductor.

Acto seguido, el uniformado le expresa la frase: "Coca cola pa' nosotros" y hace seña con sus manos.

Luego de interpretar a qué se refería el agente, el ciudadano extranjero le dice que "no le gusta..." la acción, le dice que tiene poco dinero, pero luego tomó su billetera, sacó una papeleta y se la pasó al agente.

El uniformado ni siquiera le pide los documentos ni le revisa el vehículo para ver si está al día.

El audiovisual se ha viralizado en las redes, donde les lanzan críticas a los agentes.