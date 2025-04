"Duré cuatro horas bajo los escombros": el relato de un sobreviviente del derrumbe en Jet Set

"Fuimos porque a mi tía le gustaba mucho Rubby Pérez. La acompañamos. Ella no solía salir; era una mujer muy dedicada a la iglesia", recuerda Germán Peña Jorge, uno de los sobrevivientes del trágico derrumbe ocurrido la madrugada del martes 8 de abril en la discoteca Jet Set.

La noche del lunes 7 de abril, Peña, su hermana y su tía decidieron compartir un momento especial. Rubby Pérez, ídolo de su tía, se presentaba en vivo. "Estábamos sentados casi frente a la tarima", comentó. De los tres, su tía falleció en el lugar, su hermana está en cuidados intensivos y él, en recuperación.

Germán recuerda que fue su hermana quien lo alertó y pudo salvar la vida: "Ella me dijo que mirara hacia atrás. Y justo cuando lo hice, ocurrió todo".

"Esto es una nueva oportunidad para seguir adelante. Doy gracias a Dios. Nací de nuevo el 7 de abril. Ese es, realmente, mi segundo cumpleaños" Germán Peña Jorge Sobreviviente del colapso en el Jet Set “

El derrumbe dejó 226 personas fallecidas y 189 heridas. Germán se salvó por segundos. Permaneció atrapado bajo los escombros durante cuatro horas, en las que solo se dedicó a rezar. "Horrible. Horrible. Horrible. Fue algo muy fuerte, pero lo estamos superando".

Las condiciones eran extremas: "Caí de una forma muy complicada. Mis piernas estaban hacia atrás, mis brazos de un lado, y solo podía mover la cabeza. Me movía como podía para no quedarme sin aire. A cada rato caía algo más encima".

Describe aquella noche como espantosa. "Pensé tantas cosas... Me aferré mucho a Dios. Mi oración fue siempre: El Señor es mi pastor, nada me faltará. Fueron horas de mucha angustia, pero gracias a Dios pude soportarlo", comenta.

Escuchaba gritos en todo momento. "Escuchaba muchas voces pidiendo ayuda, de un lado y del otro. Fue desesperante. A mí me reportaron como uno más, pero éramos 38 los atrapados. Hubo un momento de desesperación, pero no me rendí. Oré durante esas cuatro horas".

Eterna gratitud con "Freddy", a quien califica como su héroe



"Hubo un señor, un verdadero ángel llamado don Freddy. Él fue quien me encontró. Nadie me oía porque tenía tres vigas encima y una estructura que cubría las plantas. Pero él me escuchó. Gracias a él y a los bomberos, estoy vivo", recuerda.

Desde su cama en el Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, Peña se muestra agradecido con todos los que formaron parte del equipo de rescate: "El equipo médico ha sido excelente. El director, los doctores, todos. Me siento bien. Estoy sobrellevando esta situación con fe y con la fuerza que Dios me ha dado".

Su hermana también sobrevivió, aunque se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Plaza de la Salud. "Está evolucionando perfectamente bien", dice con esperanza.

Para Peña, esa noche marcó un antes y un después en su vida: "Esto es una nueva oportunidad para seguir adelante. Doy gracias a Dios. Nací de nuevo el siete de abril. Ese es, realmente, mi segundo cumpleaños".

Colapsó por completo el techo del Jet Set Ese "lunes bailable" tocaba en vivo Rubby Pérez La madrugada del martes 8 de abril de 2025, la República Dominicana fue sacudida por una de las tragedias más devastadoras en los últimos 20 años: el colapso del techo de la discoteca Jet Set en Santo Domingo. Ese día, el reconocido merenguero Rubby Pérez se presentaba en vivo. Mientras cantaba, la estructura colapsó, resultando en la pérdida de al menos 226 vidas y más de 180 heridos.

