Antonio Espaillat: "Jamás hubiera permitido una tragedia como la del Jet Set"

Vista aérea de las ruinas de la discoteca Jet Set donde murieron unas 231 personas. Adriano Espaillat, gerente del local, asegura que la estructura no había indicios de deterioro. ( EDDY VITTINI/ DIARIO LIBRE )

El gerente del centro de entretenimiento Jet Set, Antonio Espaillat, aseguró este martes que no tuvo conocimiento previo de ninguna señal de alerta que indicara un posible colapso estructural en el local, y afirmó que, de haber estado presente, "jamás hubiera permitido" que ocurriera una tragedia como la del pasado lunes 8 de abril .

El desplome del techo del Jet Set dejó un total de 231 víctimas mortales así como más de 180 personas heridas durante un concierto del merenguero dominicano Rubby Pérez.

Espaillat ofreció sus declaraciones en una entrevista con la periodista Edith Febles en el programa El Día , donde relató su reacción al enterarse de lo sucedido mientras se encontraba de viaje fuera del país.

"No tenía ningún tipo de idea de qué pasó y estaba muy preocupado", afirmó. Su hermana, que se encontraba en el lugar durante el incidente, le informó por teléfono que estaba atrapada bajo los escombros.

"Yo no pensé nada en ese momento , solo quería llegar. Tomé el primer vuelo y llegué al país a eso de las tres y media de la tarde", narró.

Por qué no fue al lugar de los hechos

Espaillat explicó que, una vez en República Dominicana, fue a su oficina, donde lo esperaban familiares y allegados. "Me recomendaron que, por temas de seguridad , no fuera al lugar, porque los ánimos estaban muy caldeados y no se sabía qué podía pasar", indicó.

Desde ese espacio, dijo, emitió un mensaje público sobre su regreso al país y su disposición a colaborar.

"Todos los lunes estaba ahí"

El empresario contó que su presencia en Jet Set los días lunes era habitual. "Yo todos los lunes estaba ahí. En mi silla, sentado. Si no estaba, era porque no estaba en el país. Y mi hermana y yo éramos los que siempre estábamos ahí", subrayó.

Al ser cuestionado sobre si el accidente pudo haberse evitado, respondió: "Si hubiera sido algo que se pudiera evitar, usted puede estar segura de que yo lo hubiera tratado de evitar. Mi hermana estaba ahí. Mi madre estaba ahí todo el tiempo también. Y por un tema de responsabilidad, yo no lo hubiera permitido jamás".

Espaillat aseguró que está comprometido con esclarecer lo ocurrido y colaborar con las autoridades en la investigación. "El primero que quiere saber qué pasó soy yo", insistió.